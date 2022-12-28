兵役確定延長一年！高中生爆「研擬免役計畫」 網友傻眼
總統蔡英文日前召開記者會，拍板義務役恢復一年制的政策，從過去四個月的軍事訓練役延長到一年，從2023年一月起，志願役入伍訓練從原本的5周230小時，增加為8周380小時，而2024年元旦起，94年1月1日以後出生男性列入徵集。消息曝光後，就有網友分享自己高二的表弟已經開始研擬「免役計畫」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「就在今天，94後恢復一年兵，哀鴻遍野，關心一下高二的小表弟，他說他們班已經在擬定免役計劃了，假如大學畢業後當兵，還有五年的時間，再不然讀研加兩年，健康的人免役最簡單就是BMI超標，看要往上還是往下，五年把一個正常體重60公斤吃成100公斤，就為了躲兵役，這心態正常嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「會不會太早＝＝」、「才一年而已到底把自己身體搞壞要幹嘛」、「你表弟會後悔的，公司一堆新人都吃胖躲兵役，然後瘦不了」、「笑死，之前有朋友吃胖20公斤，結果根本瘦不回來」、「我有個學弟就這樣免役，現在痛風病」、「就不要吃出病來，當兵一年而已真的沒那麼誇張，韓國都是21個月起跳」。
而這次政策除了強化訓練內容之外，義務役薪資方面，將從原本4個月軍事訓練役每月6510元的薪額，透過增加薪額至1萬130元，以及專業加給1萬190元，1年期義務役每月可領2萬6307元。而對於兵役制度改革後預算將增加，蔡英文表示會增加，但這是循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，有試算過，國家預算都可以支應。（編輯：張嘉哲）