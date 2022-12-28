用一個字總結2022年！鄉民前三名答案曝光 冠軍實至名歸
2022只剩下最後三天就要過去，往往每年都會有不少人回顧今年所發生的一切，來選出今年的代表字，而就有網友討論「如果要用一個字總結你的2022年，你會選什麼字？」貼文引起熱議，不少鄉民紛紛點出「漲」、「抄」以及「騙」三個答案。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「下禮拜就是2023年了，一年又要過去，年末都會選所謂年度代表字，日本今年是『戰』，台灣則是『漲』，那各位用一個字總結你的2022會是哪個字呢？」貼文一出，不少網友紛紛回應指出「漲沒錯」、「就是漲」、「抄襲的抄」、「騙啊！柬埔寨燒成那樣」、「騙！沒想到這麼多台灣人會被騙」、「漲」、「廢」、「慘」、「窮」、「萬年代表字：漲」、「近六年代表字：漲」、「騙是時代的眼淚」。
其中「漲」成為最多人點名的字，由於今年受到俄烏戰爭造成的通貨膨脹影響，日常生活被國際局勢所牽動，從年初開始物價一路上漲到年底，讓不少民眾苦不堪言，「漲」字可謂貫穿全年；而緊著著則是「騙」，今年柬埔寨詐騙事件頻傳，內幕都被網紅踢爆、甚至有眾多受害者出聲，驚人內幕在今年話題度相當高；至於「抄」則是因為今年九合一選舉，卻意外有許多政客遭爆抄襲論文，甚至被學校撤銷學位，也是製造不少話題。
事實上，在今年「台灣2022代表字大選」當中，就從55個候選推薦字中票選，獲得最高票的字就是由中華電信董事長謝繼茂所推薦的「漲」，謝繼茂當時就提到，受到戰爭影響，物價飆漲創13年新高，光雞蛋就漲了40%，「食衣住行萬物皆漲，只有荷包不漲，是大家對於2022年最深刻的印象」。（編輯：張嘉哲）