籃壇放大鏡／張伯維比中指事件很嚴重？其實犯了球場大忌
P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球員張伯維，昨因在對上新竹街口攻城獅的比賽中，對觀眾比中指遭禁賽一場、罰款新台幣1萬5千元，而球團也決定加重懲罰，對他罰款3萬元。張伯維過去籃球經歷完整，不過先前曾涉及酒駕事件遭禁賽1年，好不容易今年回歸，又發生比中指事件重創形象。其實私底下對友對張伯維印象是練球認真，個性也並不火爆，很可能是受不了球迷謾罵才失態。對此，鋼鐵人球團不願進一步回應此事。
記者廖聿偉/綜合報導
32歲的張伯維有阿美族血統，畢業於籃球名校松山高中、台灣藝大，之後在2009年投入第七季SBL選秀，並在首輪第2順位被台灣大選秀，之後被交易到裕隆展開職業生涯。2016年張伯維轉戰富邦勇士，與球隊簽下一紙2+1的合約，表現穩定，單季場均三分球命中率都超過3成，2017-18球季則逼近4成，之後轉戰P. LEAGUE+聯盟，並在2021年加盟高雄鋼鐵人。
原本張伯維期望在港都展開新的職業旅程，未料季前卻因酒駕肇事，且酒測值高達每公升0.95毫克，重創個人形象。之後P. LEAGUE+聯盟也祭出重罰，將他禁賽一年，外加罰款50萬元。經過一年的沉澱，總算在本季順利復出，當時張伯維也直呼，「好想打籃球！」，並設下最佳五人與最佳防守球員兩大獎項為目標。
張伯維本季在被禁賽前全勤出賽12場，場均貢獻5.6分，上場時間近20分鐘，是球隊重要的戰力之一，無奈又因對觀眾比中指，重創形象。根據教練和隊友的說法，張伯維私底下練球認真，且脾氣並沒有特別火爆，可能是因為遭受球迷謾罵，一時按耐不住情緒，才會失態。
但無論國內外職籃，球員與觀眾發生口角或衝突都是大忌，尤其在職業運動場上，球迷就是聯盟的衣食父母，最有名的案例就是2004年的「奧本山鬥毆」事件，NBA溜馬前鋒Ron Artest因為與球迷鬥毆，遭禁賽整季(含季後賽共86場)，損失薪資約500萬美元。
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