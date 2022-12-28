中國疫情直接蓋牌！他搭地鐵怕爆「自備帳篷」 乘客驚呆
中國疫情近日持續延燒，多處傳出確診人數急速攀升的狀況，然而中國國家衛生健康委員會卻在日前宣佈，不再發佈每日疫情訊息，將由中國疾控中心發布相關疫情訊息，讓不少網友認為此舉「根本是完全蓋牌」，民眾也無從掌握即時疫況，人人自危。而為了防堵病毒，就有中國民眾搭乘大眾運輸工具時，自備「帳篷」蓋著自己，以防自己二度確診，引起討論。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，一名四川的男子在搭乘地鐵的時候，為了保護自己受到新冠肺炎的侵害，用塑膠套製作一個「帳篷」來蓋著自己全身，該名男子解釋「公司裡的員工幾乎都染上了新冠肺炎，雖然我已經從病毒當中康復，但我為了不再次感染，因此只好自己想辦法保護好身體」。
而消息曝光後，不少網友紛紛回應「塑膠套有挖洞嗎？沒挖洞能呼吸嗎老天！」、「還挺有創意啊....但好累人的感覺」、「人人自危，都不知現在外頭長怎麼樣了」、「已經大幅減少出門的頻率了，辛苦這些掙錢出門的大男人了」。
然而即便中國疫情目前嚴峻，但官方卻在日前又宣布，又自明年1月8日起取消入境隔離等措施，等於邊境大解封，周邊國家包括日本、韓國都立即宣布相關防疫措施應變，包括將針對中國大陸入境旅客進行採檢。
至於台灣，目前也正在觀測當中，行政院長蘇貞昌指出，台灣目前並無開放中國大陸觀光客入境，但預估春節期間仍有3萬人次自中國大陸入境台灣，權衡全世界已陸續採取相對的因應作為，為保護民眾權益及維護民眾健康，請疫情指揮中心指揮官王必勝審酌各國應對作法以及台灣所採取的防疫措施。（編輯：張嘉哲）