寄藥去中國有眉角！沒注意「2件事」 當心退運或被課稅
近日中國疫情升溫，不只當地爆發搶藥潮，新冠特效藥被一顆吵到要價上百人民幣，導致不少台灣民眾也開始大量購買藥物寄往對岸給親友，目前國內市面上已經出現普拿疼缺貨的情形。提醒民眾，雖然目前寄藥品或自行攜帶到中國，程序上食藥署或海關沒有特殊規範，不過仍要時刻留意兩岸是否有相關緊急政策，並配合物流業者規定，填寫規定表單並標明藥物名稱、數量、種類，以免遭到退貨、拒送等結果。
記者張志浩/綜合報導
針對近期台人搶購藥物寄送到中國的情形，中華郵政郵務處處長王婉如表示，由於時序逼近年節，兩岸的流通郵件量確實有成長，不過單就藥物的輸出是否成長，無法提供確切數據，且目前的情況來說，食藥署並未針對郵寄藥品做數量限制的政策，「基本上只要不是違法藥物，郵寄前透過表單填寫清楚藥物名稱、數量、種類，都能順利寄出。」
但王婉如強調，有寄藥需求的民眾，除了要留意食藥署是否宣布因應措施外，也要特別注意的中國海關的規定。例如個人郵寄物品每次限值人民幣800元，若超出限值，可能會退運或課徵額外稅務；若是總量評估超過自用範圍，也可能被要求補齊更多文件藉此通關。
國內某不具名的物流業者則強調，目前情況來說，民眾想透過一般物流業寄送藥物至對岸絕對是可行的，物流業者不會特別檢驗。不過依照法令規定，合法寄送藥物要在寄送前，向中央衛生主管機關發給輸出證明，僅有持許可證的藥商才能辦理大量藥品輸出業務，如果藥物經確認後被認為有不敷國內需要時，就可能限制其輸出，因此一般民眾若大量寄送藥品至國外，實際上仍有難處，物流業都是配合政策執行業務。
財政部關務署則表示，民眾若想自行攜帶藥物出國，應在行前充分掌握對方國的法令政策；國內部分，由於食藥署表示藥物仍夠，因此尚未針對攜藥出國做特定的限制，海關目前仍是用正常程序檢查行李，並無接受到要對旅客物品進行特別管理的消息，未來若食藥署發布相關規則，海關將立刻配合並向民眾宣導。