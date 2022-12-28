打對折！班班吃石斑「4次剩2次」 陳吉仲：加工量能已增
政府規劃推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓國中小學生可以在本學期吃到4次石斑魚，但由於石斑魚產能不及，農委會主委陳吉仲日前改口表示若有不足會改「班班好食材」。今（28）日陳吉仲強調，學期結束前，各縣市學校可以吃到2次石斑魚。
記者許若茵／台北報導
今年6月中旬，中國以屢次檢出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入，農委會將目標轉移至其他國家，強力輔導內外銷。7月21日，教育部宣布，配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政院編列6億元經費，自111年9月1日起至112年1月31日止，原則以供應4次為上限，使用國產「三章一Q」、去刺的龍虎斑供應給中小學生營養午餐。
然而因為產能跟不上等因素，有9縣市學生較晚吃到石斑魚，陳吉仲1日更稱若有不足，會改「班班好食材」，這學期會優先提供給還沒吃到的學校，下學期則會視石斑魚的產能供應，若能提供就會盡量提供，6億元經費就是會用在學校午餐食材上，沒有吃到4次石斑魚的學校，若能使用其他優良國產食材也不會排斥。
今陳吉仲表示，目前各縣市都已經吃過一輪石斑魚，現在石斑魚加工量能也已經提高1.5倍，預計明年1月中旬、學期結束前，各縣市學校都可以吃到2次石斑魚。