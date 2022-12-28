防堵流感高峰　桃市開放市民接種市購流感疫苗

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衛生局指出，今年桃園市政府共採購62萬6226劑流感疫苗，包含公費疫苗60萬7790劑及市自購疫苗1萬8436劑，截至目前已接種逾59萬劑，公費疫苗僅剩約2.3萬劑，市自購疫苗剩餘8千餘劑。
衛生局表示，流感疫苗只要年滿6個月以上即可接種，接種疫苗後至少約需2週才能產生保護力，提醒尚未接種民眾應把握機會儘速接種疫苗，才能在流感流行高峰前獲得足夠保護力。
衛生局表示，即日擴大開放接種對象，凡年滿18歲至49歲桃園市民皆可免費接種市府自籌經費採購的流感疫苗，符合資格者可攜帶身分證及健保卡前往桃園市各區衛生所接種，疫苗數量有限，用罊為止。另原有高感染風險的公費對象，如6個月至入學前幼童、65歲以上長者、高風險慢性病患等，更應儘快接種疫苗，保護自己也保護家人。
衛生局提醒，民眾在參加大型活動或參加聚會時，如人潮擁擠不易保持適當距離，仍建議佩戴口罩，隨身攜帶手部清潔用品，飲食前、如廁後應勤洗手，維持良好個人衛生習慣。另外，流感疫苗也可與COVID-19疫苗分開不同部位、同時接種，且目前各項COVID-19疫苗量充足，呼籲尚未完整接種疫苗的高風險族群儘速接種，相關疫苗資訊可至衛生局官網首頁「桃園市COVID-19疫苗合約醫療院所預約資訊」或「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。