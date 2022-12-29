iPhone、三星今年輸了！2022最佳手機是它 一支僅賣1萬9
隨著科技越來越發達，手機的品牌也日趨多元，從耳熟能詳的蘋果、三星到近幾年陸續崛起的Google、華碩等等，都有其不同的優勢。而知名科技YouTuber「MKBHD」每年都會評選出年度最佳智慧型手機，日前他也發表2022年的手機獎項，其中2022年度最佳手機由「Google Pixel 7」奪下，一舉打敗三星以及iPhone。
編輯中心/綜合報導
科技YouTuber「MKBHD」日前公布2022年度最佳手機獎項，由「Google Pixel 7」奪下，不僅如此，該手機也拿下「價值獎」，MKBHD表示，今年Pixel 7不僅有表現亮眼的相機、電池以及螢幕，旗艦機規格的手機販售價格竟然只要599美元（台灣售價18,990元起），遠低於其他品牌旗艦機規格的售價，但使用手感、耐用度都令人驚艷。
至於今年推出後，討論度相當高的iPhone 14 Pro Max系列，則拿下「最佳相機系統」的獎項，不過他也同時稱讚Pixel 7和Vivo X90 Pro+拍照都是在水準之上；另外包括「最佳電池獎」由華碩 ROG Phone 6拿下；「最佳設計獎」則是因為背板裝載LED獨特概念的「Nothing Phone」奪下。
事實上，過去外媒《Android Authority》舉辦網友線上票選活動，分別經過三輪投票之後，最終Google Pixel 7 Pro 以52％得票數的高支持率，贏得2022最佳手機第一名的頭銜，而其次為三星Galaxy S22 Ultra，第三名為蘋果iPhone 14 Pro、第四名為Google Pixel 7，雖然台灣人使用iPhone比例相當高，但以全球來看，Google Pixel手機系列，正強烈衝擊三星以及蘋果的手機市場版圖呢！（編輯：張嘉哲）