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7-11「福袋搶不到」超煩！隱藏1招神解　內行爽買好幾年

▲7-11開運金喜福袋一口氣推出30款，最主要的「動畫福袋」分為四大價位，最低299元起，爽抽396萬元瑪莎拉蒂。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11開運金喜福袋一口氣推出30款，最主要的「動畫福袋」分為四大價位，最低299元起，爽抽396萬元瑪莎拉蒂。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

每年到了年底的時候，四大超商都會陸續推出「春節福袋」系列，近日各大超商都陸續公布兔年販售的福袋，尤其又以7-11福袋最廣受大眾喜愛。不過，由於福袋都是有限量數目，且各家店的配額也不相同，經常傳出每次一開賣就搶不到的情況出現。然而，就有內行人提供「隱藏招數」秒解，引起熱議。

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今年7-11先是在聖誕節推出聖誕福袋之後，緊接著立刻又推出「新春福袋」，今年集結多個迪士尼人氣角色、皮克斯系列、兔年造型Hello Kitty、角落小夥伴及兔年代表卡娜赫拉的小動物，推出總共30款且有四種不同價位的福袋，最大獎還可以抽369萬元的瑪莎拉蒂跑車，將於1月1日開賣，讓不少民眾已經準備搶購。

▲499元福袋共隨機8款，外袋都是托特包，裡面最大差別是保鮮盒或保溫瓶。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11推出499元福袋共隨機8款，外袋都是托特包，裡面最大差別是保鮮盒或保溫瓶。（圖／記者黃韻文攝）
不過在消息曝光之後，就有網友相當悲觀的表示「今年福袋好心動，但又是看得到吃不到」、「還是去買別家的，7-11的幾乎都買不到」、「去年去我家附近的7-11排隊，結果排第二個，第一個買了兩個就說沒了？福袋是都跑去哪了...」。

而也有內行網友則表示「記得一定要加入門市的LINE群組，有些門市都只開放預購而已」、「就是LINE群組預購光了啊....沒加入超虧的」、「真的要加入常去門市的LINE群組，團購預購在上面超快」、「熟客經營生態圈現在很流行了好嗎？不知道才是真的落伍，快加入LINE的門市群組」、「7-11買限量禮品一定要加入LINE內群，不然跑幾間都一樣」、「買好幾年了，都先在群組預購了，原來還有人不知道門市群組的事情」。

▲LINE語音訊息功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲現在許多超商門市都設有門市專屬群組，提供老顧客預購、預訂限量商品。（圖／記者周淑萍攝）
事實上，為了緊抓顧客，四大超商早就已經有在經營「分店LINE群組」，許多限量商品、開團購物的東西都會在群組上通知進行預訂，雖然每家門市的政策有所不同，有些會保留少數現貨給現場顧客，但多數都是以LINE群組優先讓老顧客訂購，如果民眾有特別注意每間超商門市門口，都會貼上該間店LINE群組的QR Code，只要加入後就能掌握第一手消息，在上頭能團購、預購當季推出的活動商品等等，其實相當方便，如此一來，只要多關注群組，高機率都能買到自己想買的限量商品喔！（編輯：張嘉哲）

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