7-11「福袋搶不到」超煩！隱藏1招神解　內行爽買好幾年

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不過在消息曝光之後，就有網友相當悲觀的表示「今年福袋好心動，但又是看得到吃不到」、「還是去買別家的，7-11的幾乎都買不到」、「去年去我家附近的7-11排隊，結果排第二個，第一個買了兩個就說沒了？福袋是都跑去哪了...」。
而也有內行網友則表示「記得一定要加入門市的LINE群組，有些門市都只開放預購而已」、「就是LINE群組預購光了啊....沒加入超虧的」、「真的要加入常去門市的LINE群組，團購預購在上面超快」、「熟客經營生態圈現在很流行了好嗎？不知道才是真的落伍，快加入LINE的門市群組」、「7-11買限量禮品一定要加入LINE內群，不然跑幾間都一樣」、「買好幾年了，都先在群組預購了，原來還有人不知道門市群組的事情」。
事實上，為了緊抓顧客，四大超商早就已經有在經營「分店LINE群組」，許多限量商品、開團購物的東西都會在群組上通知進行預訂，雖然每家門市的政策有所不同，有些會保留少數現貨給現場顧客，但多數都是以LINE群組優先讓老顧客訂購，如果民眾有特別注意每間超商門市門口，都會貼上該間店LINE群組的QR Code，只要加入後就能掌握第一手消息，在上頭能團購、預購當季推出的活動商品等等，其實相當方便，如此一來，只要多關注群組，高機率都能買到自己想買的限量商品喔！（編輯：張嘉哲）