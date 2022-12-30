桃園跨年晚會＋五月天演場會　三階段交通管制分看這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
跨年晚會活動，屆時會湧入數十萬人觀看，中壢警方不敢大意，共編排「防踩踏小組」49名警力、消防車2輛、照明車1輛，跨年活動當天，會重點管制，活動會場舞台前方共7個出入口，並設置引導牌面及前台工作人員，指引疏散動線捷運車站，在出入口編排防踩踏小組，靠高鐵站前路3個，靠高鐵站前西路一段3個，靠高鐵站前東路一段1個，舞台後方設置2個出入口為緊急救護路線，由後台工作人員指引疏散動線；靠高鐵站前西路一段1個，靠領航南路三段1個，加強引導群眾疏散的動線，讓人潮能夠分流疏散，並協助緊急救護路線管制工作，以防範出現推擠踩踏意外。
為維護交通順暢及確保民眾安全，會場周邊實施三階段管制，本次跨年晚會交通管制及疏運重點詳細資訊如下：
一、交通管制規劃措施:
交通管制措施將於高鐵站前館場周邊實施三階段管制：
第一階段
(一)管制時間：111年12月31日 15:00 起至112年1月1日 01:00 止。
(二)管制地點：
高鐵站前東路一段(高鐵站前路至領航南路區間靠會場側)。
管制方式：
1. 管制區內停車格及路邊禁止車輛停放，車輛禁止進入，逾時未移置而妨礙活動進行之虞者，將強制移置。
2. 計程車排班區及警備車輛停放區提前於111年12月31日08:00開始管制。
第二階段
管制時間：111年12月31日 23:00 起至112年1月1日 01:00 止。
(一)管制地點：
高鐵站前路(靠會場側)、高鐵站前東路一段(雙向)、高鐵站前西路一段(靠會場側)、領航南路三段(靠會場側)、青山路(雙向)
(二) 管制方式：
管制區內停車格及路邊禁止車輛停放，車輛禁止進入，管制範圍及管制時間視現場人車疏運需求機動調整。
第三階段
(一) 管制時間： 111年12月31日 23:50 起至112年1月1日 00:30止。
(二) 管制地點：較第二階段多管制高鐵站前路(靠高鐵站側)領航南路三段(靠活動中心側) 。
(三) 管制方式：除公車、消防車、救護車、活動車輛外，車輛禁止進入，管制範圍及管制時間將 視現場人車疏運需求機動調整。
二、周邊停車資訊
活動當日高鐵站前廣場周邊道路將依前述方式分階段進行交通管制，自行駕車者請將除可利用周邊公共及私人停車場外，活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車，詳細資訊如下：
(一) 開放時間：111年12月31日（星期六）16：00至112年1月1日（星期日）02：00。
(二) 開放路段：
1.文發路、高鐵南路、青埔路二段、領航南路區域內之道路（文發路、致善路一段、致祥一街、致祥二街、致祥三街、致成路、致遠一路、致遠二路、致遠街、致維街、新生路四段）。
2.高鐵站前東路二段(領航南路至青埔四街)、高鐵站前西路二段(領航南路至青埔四街)、青商路、青松街、青溪路一段。
3.惟停車路段遇車道出入口、公共汽車招呼站10公尺內及消防設施左右各2.5公尺時，仍應以「道路交通管理處罰條例」規範禁止停放，並嚴禁併排停車。
(三) 停車場規劃，路外及路邊停車空間:
1.路邊開放停車可提供約2,000格汽車格、2,000格機車格。
2. 周邊路外停車場約8,953席及4,407席機車格。
3. 總計約10,953席汽車格，機車格6,407席機車格
三、大眾運輸相關資訊
(一) 公車
1. 跨年專車－桃園線(紅線)：
由桃園前往的民眾18：00前可搭乘206、207公車路線至桃園高鐵站，18：00後可搭乘「紅線跨年專車」前往會場。
2. 跨年專車－中壢線(綠線)：
由中壢前往的民眾22：00前可搭乘170、171、5087、5089公車路線至桃園高鐵站，22：00後可搭乘「綠線跨年專車」前往會場。
(二) 捷運
1. 欲搭乘捷運前往之民眾可於機場捷運A18高鐵桃園站下車，並由1號出口出站，穿越高鐵車站後即可抵達會場。
2. 跨年晚會當日接場捷運從110年12月31日至翌日111年1月1日41小時不收班。
(三) 計程車
本次跨年晚會計程車排班區設置於中壢區青園路、青境路（靠站前西停車場一側），服務時間由110年12月31日16：00至翌日112年1月1日01：00。
有關本次跨年晚會詳細資訊可至桃園跨年晚會（https://nye2023.tycg.gov.tw/）查詢。