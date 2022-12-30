Toyz對決館長！慘遭「鐵拳暴打」KO倒地 2.2萬人搶朝聖
前《英雄聯盟》世界冠軍遊戲實況主「史丹利」和網紅館長「陳之漢」因合約問題爆發糾紛，事後經由Toyz從中協調，事件總算告一段落，而館長也考慮將和Toyz簽下半年150萬合約，Toyz昨（29）日就到館長經營的成吉思汗林口館訓練，更直接和館長進行真實的拳擊對打直播，在上班日下午時段線上竟最高累積2.2萬人觀看，引起鄉民們激烈討論。
編輯中心/綜合報導
Toyz昨日特地到成吉思汗林口館訓練，他也開直播紀錄下整個過程，一開始被教練帶著使用各項健身器材，但體力不久後就面臨撞牆期，休息時更直接抽筋，但仍做足準備的樣子，走進拳擊鐵籠賽場與館長對打拳擊。
Toyz穿戴好安全裝備後進場，館長先對他說「等一下你就全力反攻，不然打不到人」，若是出什麼狀況他也會看著，不用擔心安全問題。拳擊對打開始後，Toyz先是往館長臉上出一拳，但館長不斷回攻，頻頻攻擊Toyz的頭部及腹部，雖然Toyz也有趁空隙反打，但仍招架不住館長的攻勢，只能不斷閃躲，最後被館長一拳K.O在地，倒在地上不斷喘氣。
直播曝光後，網友們紛紛激動留言，「信義區代表上香」、「九鷹白骨爪呢」、「就是在等這一刻」、「笑死，量級差太多」、「快兩萬人看阿管練拳」、「不忍直視」、「大人打小孩哦」、「最近的醫院在哪裡」、「好像在跟熊對打一樣」。（編輯：賴禹妡）