遭館長鐵拳KO！Toyz譙「肌肉棒子公報私仇」　150萬飛了

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Toyz穿戴好安全裝備後進場，館長先對他說「等一下你就全力反攻，不然打不到人」，若是出什麼狀況他也會看著，不用擔心安全問題。拳擊對打開始後，Toyz先是往館長臉上出一拳，但館長不斷回攻，頻頻攻擊Toyz的頭部及腹部，雖然Toyz也有趁空隙反打，但仍招架不住館長的攻勢，只能不斷閃躲，最後被館長一拳K.O在地，倒在地上不斷喘氣。
而Toyz事後卻在開直播時，談起剛剛的對決，直言「那個肌肉棒子就是在公報私仇啊，左一拳右一拳正一拳下一拳的，對不對，就是在公報私仇嘛」，Toyz的經紀人則在一旁笑著緩頰，「練習啦，說好要叫（館長）師傅，現在就在那邊肌肉棒子，不然就死胖子，有沒有禮貌啊。」
不過，館長助理小宇開直播時針對此事回應，表示館長指示不簽Toyz了，「不知尊師重道」，並透露館長一開始答應Toyz來練習，當天就是以很低的強度在訓練，不過Toyz的直播讓他覺得態度不好，即使只是做效果，也不會去說沒必要的垃圾話，且對象還是訓練的師傅。
對此，網友們則紛紛留言，「這抓馬到底有多長XD」、「統神又贏了」、「直播開這種玩笑，難怪館長不想簽XD」、「幹嘛不簽，簽下來繼續弄他拿150萬不好嗎」、「想要人家做效果的流量，又不要人做效果」、「看風向不對馬上轉彎」、「笑死，這很明顯是做效果，幹嘛這麼小心眼」、「直播有看完嗎？後面有認真感謝你們，說館長最暖」。（編輯：賴禹妡）