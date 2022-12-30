小心！2022最後一波水逆來了　他點名「3星座」直接衝擊

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摩羯座
自討苦吃
水星期間，摩羯會發現自己做什麼事好像都不順利，老是自己瞎忙一通，自己給自己惹上麻煩。很多事靜靜的讓它過去就行，但你總忍不住想要插手，結果別人不但不感激你，反而你把自己惹得一身腥、累得一團遭，甚至連累到自己的事情都沒辦法處理好。
雙子座
投資虧損
水星期間，雙子在財務上容易出現投資虧損的現象，像是有在投資、或是玩股票的人，請你做保守的估計，別讓過熱的氣氛亂了投資準頭，投資股票市場，最好只操作自己熟悉的股票。最重要的是請你不要藉錢給別人，否則很容易有去無回。
處女座
舊愛糾纏
水逆期間，處女即將面臨愛情危機。你對於伴侶的控制欲越來越強，兩人也為此各種爭執，無限在吵架、冷戰、合好中循環；少數人甚至還面臨舊愛、曖昧對象橫插一腳的窘境。提醒你要心平氣和、多為彼此設身處地著想，別一時衝動而犯下大錯。
【次要衝擊星座】
天秤座
家庭煩惱
水逆期間，天秤容易鬧家庭革命、或是與父母發生意見相左的情況。這是因為這段時間，你對雙親特別不耐煩，也因此在家總是讓你感到心浮氣躁，就算下了班也不想回家。建議你，多站在父母的立場想想，或許有些事是你太過主觀而影響。
水瓶座
睡眠障礙
水逆期間，水瓶會覺得特別疲憊、做什麼都提不起勁、沒有精神、心慌氣短，甚至還有可能因一時恍惚，而在工作上犯下大錯，甚至損失不少金錢。記得要給自己適當時間放鬆休息，睡眠要充足，身體健康才是一切根本。
金牛座
持續漏財
水逆期間，金牛會出現破財運，你很容易想要大肆的購買名牌，也有可能在逛街時就被百貨專櫃的漂亮衣服、包包吸引住了，忍不住下手採購，這樣一來，不僅會花掉你以往辛苦攢下的積蓄，使荷包大失血，建議你，花錢時請量力而為，可別被慾望給沖昏頭！
白羊座
想提離職
水逆期間，白羊看什麼事情都不順眼，要小心跟身邊的同事、朋友吵架，或是在網路上也容易跟別的網友發生論戰。如果最近跟公司同事吵架，可能會讓你動了想要離職換工作的念頭。
獅子座
進出醫院
水逆期間，獅子請多關心你的健康問題，或許你身體機能都非常平安健康，但是一些不良的生活習慣和飲食方式還是要改善一下，如果你喜歡吃甜食、喝奶茶、吃宵夜，現在或許沒有造成健康負擔，但長久下來，還是會對你的血糖、體重和腸胃、消化道系統造成負擔。
巨蟹座
夫妻口角
水逆期間，巨蟹感受到生活中有形、無形的壓力總是特別大，每天被金錢、感情、事業的壓力，把你壓得喘不過氣來了，如果夫妻、情侶之間，還經常口角，不能同心協力陪伴和相處，那麼這一段感情、婚姻的關係可能朝著反方向行進。
【幸運免災星座 】
天蠍座、射手座、雙魚座
三位幸運寶寶，能在水逆期間避開災難、風波，一路順暢到2023年。要感謝你自己在人際關係上的經營，讓你自己能順利度過，2022年最後一波水逆。期許你能好好運用這波好運，讓自己在2023年能披荊斬棘、化解一切壞事。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。