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他8折爽買70坪豪宅！姑姑進門見「1點」搖頭：難怪降價賣

▲買房除了要注意地段、格局以及房價之外，也要考量到未來脫手的難易度。（示意圖／取自unsplash）
▲買房除了要注意地段、格局以及房價之外，也要考量到未來脫手的難易度。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

買房除了要注意地段、格局以及房價之外，也要考量到未來脫手的難易度，就有一名網友分享，他去年在新北市買了一間70坪中古大樓，但前屋主翻修過，將房型改為6房2廳6衛2陽台1露台，賣房時卻滯銷了一段時間，便參考實價登錄打8折降價求售，剛好被原PO買下，不過買房後原PO姑姑來訪，卻認為這房子未來要脫手恐怕不易，因為物件格局實在太特殊。 

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該名網友在Dcard中貼文，他透露自己已經北漂9年，去年終於在新北市買下一間房子，為大約70坪的中古大樓，雖然屋齡大約20幾年，不過前屋主曾進行翻修，將原先2間3房的戶別打通，改為6房2廳6衛2陽台1露台，其中3間為主臥室，另外還綁了5個車位及5個機車位。 

▲26K女友擔心無法負荷每個月近八千塊的房貸，他上網急問「怎麼安撫」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名網友分享，他去年在新北市買了一間70坪中古大樓，但前屋主翻修過，將房型改為6房2廳6衛2陽台1露台。（示意圖／翻攝pixabay）
原PO分享，當時去看房時，因物件格局十分特殊，這間就一直沒賣出去，後來屋主才參考實際登錄價格，打8折賣給他，汽車位則出手大方，只需付3個車位的錢，機車位直接送原PO。 

原PO聽完覺得CP值頗高，也對空間很滿意，就直接下手了，今年打算將其中一間房間改為視聽室，再把即將退休的爸媽從彰化接來新北住，就可以在視聽室裡看影片唱歌。 

沒想到近期姑姑拜訪原PO家時，見到原PO購入的新屋格局特殊，便表示雖然當初他買得價格便宜，但未來要換屋恐怕難脫手，而姑姑正是做了20年的房仲，「雖然是賣彰化的房子跟土地，但她沒有必要騙我」，也想起前屋主確實在賣屋時滯銷一段時間，才會想降價求售，且車位太多也是難賣房的原因之一，不禁令他十分煩惱。（編輯：賴禹妡） 

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