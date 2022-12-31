薔薔硬聞下面喊「有味道」！NanaQ突痛哭：我沒做錯事情
網紅NanaQ過去曾因堅持極簡風及自律，引發不少爭議，近日她受邀到女星薔薔的YouTube影片當來賓，卻因「用清水洗澡」的日常習慣，被薔薔開玩笑地喊「身上有臭臭的味道」，還逼近堅持要聞聞看，隨後高喊「真的有怪味」，讓NanaQ最終忍不住掩面潰堤，委屈淚訴：「妳不能這樣一直講，因為網友會一直罵我很髒啊，可是我沒有做錯事情。」
編輯中心/綜合報導
NanaQ近期受邀到薔薔的YouTube頻道當來賓，主題為「NanaQ 體驗我的一天」，身為極簡主義者，她一進門立即被薔薔塞滿東西的房間嚇傻，隨後也換上薔薔替她選的白色透視衣，準備搖身一變。
但薔薔卻在NanaQ換衣服時，表示要贈送她穿在身上的整套衣服，因為覺得對方沒洗澡，身上一定有「臭臭的味道」，隨後詢問NanaQ有沒有得過披衣菌、滴蟲性陰道炎、尿道炎等婦科疾病，NanaQ則淡定回應「我沒有得過那種私密處感染」。
薔薔這時再問「有沒有發臭過」，並堅持要聞聞看，聞完還說「真的有怪味」， 接著苦口婆心要NanaQ好好注意婦科問題，記得去做抹片檢查等，NanaQ先是無奈地說「不要亂講話」，最後忍不住掩面潰堤。
薔薔見到NanaQ落淚被嚇傻在一旁，只能慌張地遞上衛生紙，NanaQ等情緒穩一點之後，委屈地說「妳不能這樣一直講，因為網友會一直罵我很髒啊，可是我沒有做錯事情」，淚訴自己只是用清水洗澡，但網友們都酸她不洗澡、很髒。
薔薔在一旁頻頻安慰，還對著鏡頭幫NanaQ說話，「之後有誰說她不洗澡的人，就是跟我為敵」，強調NanaQ不是沒洗澡，只是用比較天然的方式，「她一點都不髒也不臭」，最後送對方一小罐香水，順利結束這段意外插曲。（編輯：賴禹妡）