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餐廳洗碗缺人！服務員救火幫忙　聽主管「1句話」心寒了

▲有位餐廳服務員透露，由於洗碗部缺人手，她前去支援，不料主管「1句話」卻讓她好傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲有位餐廳服務員透露，由於洗碗部缺人手，她前去支援，不料主管「1句話」卻讓她好傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022年步入尾聲，許多民眾在此時會與三五好友相揪聚餐，繼往開來。餐廳業忙碌之餘，不免會遇到突發狀況。就有位服務員透露，由於洗碗部缺人手，她前去支援，洗碗阿姨也很開心地感謝她。不料下班後無意間聽到，主管竟然對櫃檯人員說，「在廚房看到她在洗碗，超好笑～」讓該位服務員好傻眼，不懂辛苦去支援為何會被笑？文章曝光後引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己在餐廳當服務員，日前洗碗部缺人手，於是便去支援。洗碗阿姨還特別對原PO說「辛苦了，非常感謝」。結果下班後，卻無意間聽到外場某位主管對櫃檯人員說，剛在廚房看到原PO在洗碗耶，「超好笑～」

原PO直言當下的心情就是傻眼，質疑這是身為主管所該有的態度嗎？「洗碗工也是正當職業為何被笑？我去支援我也很辛苦為何被笑？」

網友也紛紛在底下留言回覆說，「洗碗又怎麼了嗎？沒有這些最基層的人，光靠上面那些人能成就一家店嗎？」、「不懂洗碗有什麼好笑？不就是工作嗎？」、「當主管的在那嘲笑認真做事的人，這才是個笑話」、「面對奧客跟洗碗之間，我選擇洗碗」、「洗碗有什麼丟臉的？不做事只會說別人的人才是丟臉」。（編輯：倪浩軒）

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