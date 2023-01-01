Joeman元旦驚喜認愛！曬愛人合照放閃 「女友身分」曝光
百萬YouTuber Joeman（九妹）因為拍攝題材多元影片質感又高，人氣相當高，然而在2023年的開端，Joeman就發出驚喜，首次貼出與女友一同用餐的親密合照，證實熱戀當中，而其女主角就是實況主「Niya妮婭」，貼文引發廣大迴響，不少人都送上祝福，也有粉絲稱他們為「元旦情侶」！
編輯中心/綜合報導
Joeman與Niya妮婭在凌晨同步在臉書、Instagram「認愛」，兩人都共同發文，Joeman發文寫下「新年快樂！2023一起努力」；而Niya妮婭則發「各位新年快樂！新的一年請繼續多多指教囉！」除此之外，Niya妮婭也發限時動態表示「新的繼續一起加油，希望沒有嚇到大家（應該不會吧我猜你們都知道）」。
貼文一出，不少網友都紛紛獻上祝福「天啊！真的公開了！恭喜Joeman啊」、「元旦情侶的誕生！終於等到公開這天了」、「讚啦！新年快樂啦」、「竟然是實況主妮婭！真的太驚喜了！新年快樂啊」、「要來個平價婚禮對決奢華婚禮嗎？我還不看爆」而許多同為YouTuber的好友，例如阿滴、艾瑞絲、酷炫、黑龍、晨灰等人也都留言祝福。
事實上，早在一年多前就已經有網友發文表示，發現實況主Niya妮婭打卡地點多次都與Joeman相符合，包括一起打卡在同一座山、出現在同艘船、打卡同一個酒店泳池，雖然兩人都沒有公開合影過，但如今大方認愛後，種種巧合都可以拼出，兩人早已愛得相當甜蜜，讓粉絲們都感到相當高興。（編輯：張嘉哲）