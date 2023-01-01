何炅主持跨年90度鞠躬！台上致詞突哭了 脫稿發言網讚爆
何炅在大陸是相當知名的主持人，憑藉流利的口條以及穩健的台風，往往妙語如珠獲得好評，被中國網友稱之為「國民主持人」。而31日晚間他負責主持湖南衛視的跨年晚會，結果在典禮時脫稿發言，深切表達對於這一年來醫護人員的辛勞付出，一股鼻酸湧上心頭當場哽咽，甚至還90度鞠躬向醫護人員致謝，影片在網路上立刻引起迴響。
編輯中心/綜合報導
湖南衛視今年的跨年晚會可以說是眾星雲集，除了邀請旗下綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》成員蘇有朋、潘瑋柏等人，也請到《乘風破浪的姐姐》成員王心凌、劉戀、張天愛等人，另外還有「流量女王」楊冪、楊紫、龔俊、王鶴棣等人，陣容可以說是相當堅強。
其中主持人何炅在台上引言時，就說道「我們要特別對這樣的一群人說聲辛苦了，那就是一直擋在我身前的醫護人員。其實我們知道，你們跟我們一樣心裡也曾害怕，但是你們依然義無反顧地衝在前面，築起了生命之牆，2022年要過去了，向你們說一聲：辛苦了」接著就90度鞠躬致謝，並且發言當下眼框泛淚、哽咽。
據了解，這段發言其實並不在主持內容稿上，不少中國網友將其剪成精華片段之後，立刻造成瘋傳，許多人紛紛表示「本來還沒那麼有感覺，如今疫情在最後一個月肆虐，實在是太心酸了」、「看得我都心疼了....何炅謝謝你替大家致謝」、「有氣度有高度！何炅真的是難能可貴的好主持人」、「好想哭....身為醫護人員的我，謝謝何炅的發言」、「真心謝謝何炅為我們醫護發聲，我們共同守護生命，抵擋疫情」。（編輯：張嘉哲）