跨年晚會5大亮點！羅志祥30分鐘唱跳超猛　她唱歌被虧爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲舞王羅志祥繼去年在阿嬤的故鄉花蓮唱跨年復出之後，今年再度回到家鄉二度開唱，一樣擔任壓軸帶來7首經典的熱門歌曲，表演當中雖然天候不佳下雨，但羅志祥表演也不馬虎，賣力唱跳，甚至直接下台與觀眾互動，30分鐘non-stop串燒演出展現出羅志祥驚人的唱跳實力，被PTT鄉民再度封為「跨年演出冠軍MVP」。
二、比莉姐合體周湯豪！台東跨年壓軸一起《什麼都不必說》
台東跨完年之後，今年壓軸請來潮流巨星周湯豪，第一首歌就帶來超夯神曲《帥到分手》，現場氣氛嗨到最高點，周湯豪表示「我的新專輯整張有一半都在這完成，所以我今年一定要到這邊跟大家一起過」接續又嗨唱《I Go》燃炸全場。
接著周湯豪下台之後，又輪到媽媽比莉姐與10位舞者同台嗨唱《比莉卡厲害》，現場氣氛再度飆上高點，最後高潮演唱《什麼都不必說》，兩人共同熱舞合唱，唱到副歌「哈！哈！什麼都不必說」時，台下也都跟著大合唱，為台東跨年晚會劃下完美的句點。
三、白冰冰跨年超扯「孔雀開屏」！開金口唱《First Love》被虧失戀
綜藝圈大姐大白冰冰在跨年夜登上花蓮晚會的舞台，拼場羅志祥的她今年拿出大絕招，以優雅白綠孔雀晚禮服搭配浮誇的珠寶頭飾上台開唱，指出這套禮服竟然要價「一間台北的小套房」，讓現場觀眾都發出驚呼，相當吸睛。而白冰冰也加碼自己苦練許久的歌曲《First Love》，不過由於情感豐富，加上冰冰姐的獨特唱腔，影片在網路上瘋傳，不少網友都笑虧「冰冰姐！人家這是初戀餒！你怎麼唱到像是失戀」、「聽完冰冰姐版本，感覺像是失戀了啦XD」。
四、孝琳現場實力驚人！「Queendom2」整套表演帶來台北
南韓性感歌姬孝琳今年被邀請來台北跨年晚會演出，一出場就驚豔眾人，帶來過去在團體SISTAR的熱門夯曲《Touch my body》，事實上該首歌曲的編排以及整體舞台表現，就是孝琳去年參加節目「Queendom2」時的編排，沒想到整組原封不動搬到台北跨年舞台上！能親眼目睹的粉絲實在太幸福啦！
五、天氣干擾可惜了！101煙火結合燈光、煙火成效有限
台北市政府舉辦「台北最High新年城-2023跨年晚會」，每年都因為101絕美的壓軸煙火獲得矚目，今年推出的煙火秀有別以往，首度在建築四面360度全方位展演，結合燈光、音樂、多媒體以及煙火共同釋放，讓聽覺視覺都獲得最大滿足。不過在煙火釋放結束之後，就有網友立刻發文點評，認為今年因為天氣不佳，呈現出來的光雕+煙火的效果有限，實在有些可惜。（編輯：張嘉哲）