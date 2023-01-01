台灣跨年晚會最強不是台北？眾點「2縣市MVP」：真的太猛
為了迎接新年，昨日晚間台灣各縣市都舉辦了2023跨年晚會，歌手眾星雲集，跨足日韓兩國，話題性十足。然而在跨年晚會熱鬧結束之後，就有網友討論「今年哪個縣市的跨年晚會最強？」眾人立刻給出答案，指出「台東場次完全輾壓」，另外則是「花蓮的羅志祥毫無冷場表現」備受肯定。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「台東的跨年是不是今年最頂的啊？舞台上出現各種大咖，許多縣市都已經收攤了，結果周湯豪跟比莉姐還在唱，是不是今年縣市裡面最強的跨年晚會？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「絕對是台東」、「你敢相信比莉姐已經70歲還能唱跳，炸翻台東啦」、「台東綜合分數真的最強，大咖超多的」、「台東今年只能給90分以上，整體卡司跟主持流暢度都排前幾名」、「花蓮也不錯，羅志祥不斷電演唱很強」、「花蓮跟台東都辦得不錯，比莉姐真的太猛了」、「羅志祥43歲也能唱跳30分鐘也很鬼啊＝＝」！
其中最多人認為「台東跨年晚會」成為今年最強的晚會，不僅邀請到家家、盧廣仲還有青峰以外，壓軸的比莉姐以及周湯豪更是燃炸全場，搭配主持人陳漢典的妙語如珠，讓晚會現場流程順暢；另外備受好評的還有「花蓮跨年晚會」，除了原子少年人氣團土星、男團C.T.O，還有冰冰姐助陣，最大亮點莫過於羅志祥二度擔任壓軸，不斷電30分鐘唱跳演出，讓全場熱血沸騰。（編輯：張嘉哲）