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跨年最強歌手是？羅志祥連莊奪冠軍　她70歲鬼之唱跳強爆

▲ 昨日晚間全台灣許多縣市都舉辦「2023跨年晚會」的活動，邀請許多歌手上台輪番演出。（圖／高市府提供）
▲ 昨日晚間全台灣許多縣市都舉辦「2023跨年晚會」的活動，邀請許多歌手上台輪番演出。（圖／高市府提供）

編輯中心/綜合報導

昨日晚間全台灣許多縣市都舉辦「2023跨年晚會」的活動，邀請許多歌手上台輪番演出，不論是台北場、桃園場的日韓跨國邀請歌手前來共襄盛舉，包括花蓮場的壓軸羅志祥、台東場的比莉姐、周湯豪都掀起熱議。對此，就有網友討論「大家覺得今年跨年誰表現最好」，貼文引發熱議，不少人直指羅志祥連莊冠軍，而比莉姐則是呼聲第二高。

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一名網友在PTT貼文指出「撇開韓團跟老外，台灣藝人沒一個夠羅志祥打的，羅主任今年是不是又要連莊第一了?」另外，也有人發文提到「歌手的部分我認為彭佳慧跟家家，兩個鐵肺女歌手真的唱得非常好，唱到我都要哭出來了，大家覺得今年跨年演唱會和歌手分別是哪個最讓你喜歡和感動？

▲羅志祥要在花蓮跨年演唱會擔任壓軸。（圖／花蓮縣政府提供）
▲羅志祥今年二度在花蓮跨年晚會擔任壓軸，熱力唱跳且在不畏大雨與粉絲互動，獲得好評。（圖／花蓮縣政府提供）
貼文一出，網友紛紛回應「羅志祥43歲能這樣唱跳真的太猛了」、「亞洲舞王當之無愧」、「好像還比去年更猛，羅志祥真的強」、「周湯豪壓軸接比莉姐，真的是強到不行」、「比莉姐70歲了你敢信....能這樣唱跳兩首真的鬼」、「羅志祥花蓮雨這麼大還能跳這樣很猛了」、「今年還是沒人贏羅志祥，比莉姐跟周湯豪排第二」、「比莉姐70歲了.....超扯還能唱跳」、「羅志祥唱跳無敵+跟大雨互動，超屌」。

綜合網友意見，眾多人都認為「羅志祥」花蓮跨年晚會演出鎮壓全台藝人，不斷電30分鐘組曲連發，下大雨又與粉絲互動，成為MVP，繼去年復出奪下網友票選第一的表演歌手後，再度於今年跨年晚話獲得網友最肯定的歌手；而第二名則是「比莉姐」，雖然已經70歲，但仍然在台上與兒子周湯豪共同飆歌熱舞，現場氣氛嗨到最高點。

▲比莉推出《什麼都不必說 - 2022 Remix》 豹酷版。（圖／環球音樂提供）
▲比莉姐雖然已經70歲，仍然在台東跨年舞台熱力開唱，獲得好評。（圖／環球音樂提供）
至於其他歌手也有許多實力派被點名，包括「動力火車Live好好聽」、「最愛孝琳，真的很強」、「青峰歌聲真的好好聽啊天吶！」、「最喜歡林宥嘉，根本吃CD長大的」、「A-Lin的粉絲站出來」、「推青峰跟動力火車真實力派」、「許富凱+血肉超驚豔」、「A-Lin最穩，家家氛圍最好」、「家家超級好聽！超喜歡的」、「VIVIZ，孝琳根本是不同檔次的」。（編輯：張嘉哲）

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