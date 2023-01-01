跨年最強歌手是？羅志祥連莊奪冠軍　她70歲鬼之唱跳強爆

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貼文一出，網友紛紛回應「羅志祥43歲能這樣唱跳真的太猛了」、「亞洲舞王當之無愧」、「好像還比去年更猛，羅志祥真的強」、「周湯豪壓軸接比莉姐，真的是強到不行」、「比莉姐70歲了你敢信....能這樣唱跳兩首真的鬼」、「羅志祥花蓮雨這麼大還能跳這樣很猛了」、「今年還是沒人贏羅志祥，比莉姐跟周湯豪排第二」、「比莉姐70歲了.....超扯還能唱跳」、「羅志祥唱跳無敵+跟大雨互動，超屌」。
綜合網友意見，眾多人都認為「羅志祥」花蓮跨年晚會演出鎮壓全台藝人，不斷電30分鐘組曲連發，下大雨又與粉絲互動，成為MVP，繼去年復出奪下網友票選第一的表演歌手後，再度於今年跨年晚話獲得網友最肯定的歌手；而第二名則是「比莉姐」，雖然已經70歲，但仍然在台上與兒子周湯豪共同飆歌熱舞，現場氣氛嗨到最高點。
至於其他歌手也有許多實力派被點名，包括「動力火車Live好好聽」、「最愛孝琳，真的很強」、「青峰歌聲真的好好聽啊天吶！」、「最喜歡林宥嘉，根本吃CD長大的」、「A-Lin的粉絲站出來」、「推青峰跟動力火車真實力派」、「許富凱+血肉超驚豔」、「A-Lin最穩，家家氛圍最好」、「家家超級好聽！超喜歡的」、「VIVIZ，孝琳根本是不同檔次的」。（編輯：張嘉哲）