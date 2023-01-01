阿翰算命阿姨新夥伴！寶島4仙女現身 陰陽處迎聖火笑翻
網紅阿翰去年以「九天玄女唯一指定姐妹」算命阿姨的角色，一舉再創自己頻道的高峰，大街小巷也都知道該角色，更讓阿翰一舉拿下走鐘獎「年度最佳影片」的獎項。然而，近日阿翰到這群人團隊共同拍攝影片，回顧2022年的大小事，其中出演九天玄女片段時，竟然驚喜現身新夥伴「寶島4仙女」，超爆笑的過程，也讓網友直呼「跪求出後傳記！太好笑」引起討論。
編輯中心/綜合報導
阿翰過去扮演九天玄女唯一指定姐妹「算命阿姨」時，替人算命總是相當滑稽，包括第一次替「曾小姐」算命以爆米花為媒介；第二次替金鐘獎主持人「曾寶儀」算命時則用巧克力棒，效果十足，該角色可以說是2022年經典爆紅人物。
然而近日團隊「這群人」推出倒流2022流行事件時，也特別請阿翰客串扮演算命阿姨在其中，影片中展榮與董仔前往算命阿姨會館，沒想到董仔被虧「臉跟電視機一樣」，而展榮則被算命阿姨叮嚀「2023年不能太閒」因為其名「榮」的台語與「閒」的台語相似，讓展榮以及董仔都相當傻眼。
接著算命阿姨表示「來！寶島四仙女！駕到」只見四位團隊成員都拿著一個紅色花瓶上頭還插著一枝花，算命阿姨接著帶著一行人自稱來到「陰陽交接處」要替展榮以及董仔祈福，隨後點燃寶島四仙女手中的仙女棒，開始恭請九天玄女駕到，還指出仙女棒是「聖火」，場面乾到非常滑稽。
影片曝光後，不少網友紛紛笑翻表示「寶島四仙女太好笑了，跪求合作出續集」、「想看更多算命阿姨跟寶島四仙女的組合，一定很好笑」、「寶島四仙女點仙女棒那裡真的很好笑！」、「寶島四仙女是殺毀啦XD」、「超級好笑，整段最喜歡寶島四仙女哈哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）