台北跨年被天氣害死！「原版101煙火」影片曝 網友震驚
台北市政府舉辦「台北最High新年城-2023跨年晚會」，每年都因為101絕美的壓軸煙火獲得矚目，今年推出的煙火秀有別以往，首度在建築四面360度全方位展演，結合燈光、音樂、多媒體以及煙火共同釋放，讓聽覺視覺都獲得最大滿足。不過今年因為天候不佳，導致呈現效果相當不好，被網友吐槽是「近10年最爛的跨年101煙火」掀起話題。而就有網友挖出其實早在跨年晚會前，101煙火的模擬釋放效果影片老早就公開，但如今對比實體看起來震撼度實在天差地遠。
編輯中心/綜合報導
網友在討論今年101煙火秀相當可惜之餘，有人發現臉書粉專「Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處」早在5天前就發文表示「熱騰騰的2022/23 101跨年煙火出爐分享給大家！身為台灣最具有指標的活動之一，台北101煙火每年都會吸引全球的目光，今年主題以「關懷世界，閃耀夢想」為主軸，表達過去一年人們在疫情衝擊及俄烏戰爭的烏雲壟罩之下，仍然關懷互助，團結合作。
介紹中還提到，今年台北101延攬擅長燈光視覺展演的藝術家賴雨農擔任總導演，統籌視覺美學與硬體，結合台灣頂尖創意團隊，原創的動畫、音樂與燈光設計，加上新穎的煙火花色，為今年的新年大秀注入嶄新的新面貌，並結合全新T-Pad 燈網、光束燈、雷射等戶外光效展演、多媒體動畫、建築燈光及原創音樂來打造全感官沈浸大秀，實現四面360度全展演，讓各角度觀看的民眾都能夠共同享受濃郁的新年喜悅！
不料，昨天天公不作美，台北市下雨天氣狀況不佳，主打的四面360度全展演已經蕩然無存，連近距離現場看的觀眾都看不到101完整體，天氣不佳加上煙火釋放出來後產生的煙霧，模糊到完全不能好好觀賞，不過看事前預告的影片，煙火不僅絢麗，且搭配燈牆上的動畫效果，相當震撼且好看，實在讓人感到可惜。
不少網友把影片挖出表示「哇靠！原來原本長這樣....真的差太多」、「如果昨天是這種呈現就很震撼了....好可惜」、「天氣真的害死製作團隊了，看這影片都覺得太可惜」、「原來原本這麼好看又厲害！辛苦製作團隊了，天氣因素真的不可控」、「原來長這樣.....跟昨天現場看差好多，該死的天氣！」（編輯：張嘉哲）