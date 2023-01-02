采子爆劈腿消失20個月！新年深夜現身了 粉絲激動求復出
采子（謝采紋）在2021年4月遭爆介入好友何紫妍（荳荳）與何孟遠的感情，辜負前老闆邱鋒澤的感情，引起軒然大波，於是退出當時正在比賽的《全明星運動會》，接著就淡出演藝圈，無聲無息。正當許多粉絲都盼不到采子消息時，采子突然在1月2日凌晨在IG貼文，發出自彈自唱的影片，讓粉絲又驚又喜，激動的希望采子能夠復出，也引來過去在演藝圈好友的加油打氣。
編輯中心/綜合報導
采子在2021年4月遭爆與好友何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，在私底下利用訊息傳情，包括「我也愛你」、「只想給你撲」等私訊，引起軒然大波，隨後不僅背上小三罪名，也被爆出同時與前老闆邱鋒澤正在交往，兩人早已密戀一年半，讓外界認為采子取之公司所有演藝資源，結果卻沒能好好珍惜自己的大好前途。
而時間過去一年半，當時的幾位主角包括荳荳、邱鋒澤、何孟遠等人都依然在演藝圈不同領域發展，唯獨采子消失沒有消息，IG貼文從2021年4月13日就再也沒有更新，不少粉絲都認為采子不會回來。不過，采子卻在1月2日新年第二天凌晨，發出自己自彈自唱戴佩妮《你要的愛》，許久未聽見的歌聲，仍然相當動聽，不過全程只露半臉，且畫面為黑白色。
貼文曝光後，不少粉絲又驚又喜，留言數飆破上千「采子！真的是妳嗎.....太棒了QQ」、「看著妳從不紅到大紅再到現在這樣謝謝妳撐下去了，聽到熟悉的聲音真的哭了」、「采子歡迎歸來，人都會犯錯，相信你沈澱這麼久一定都有反省！等妳回來喔」、「采子，不要再離開大家了，大家都很想妳」而過往演藝圈好友林敬倫也回應「歡迎回來」，其他包括房思瑜、劉學甫也都留言打氣。（編輯：張嘉哲）