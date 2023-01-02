四大超商福袋懶人包！7-11、全家今開賣　內容物比一比

采子爆劈腿消失20個月！新年深夜現身了　粉絲激動求復出

▲外型甜美的采子，2021年被爆劈腿搶閨密男友，整整消失20個月沒有消息。（圖／翻攝采子IG）
▲外型甜美的采子，2021年被爆劈腿搶閨密男友，整整消失20個月沒有消息。（圖／翻攝采子IG）

編輯中心/綜合報導

采子（謝采紋）在2021年4月遭爆介入好友何紫妍（荳荳）與何孟遠的感情，辜負前老闆邱鋒澤的感情，引起軒然大波，於是退出當時正在比賽的《全明星運動會》，接著就淡出演藝圈，無聲無息。正當許多粉絲都盼不到采子消息時，采子突然在1月2日凌晨在IG貼文，發出自彈自唱的影片，讓粉絲又驚又喜，激動的希望采子能夠復出，也引來過去在演藝圈好友的加油打氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
采子在2021年4月遭爆與好友何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，在私底下利用訊息傳情，包括「我也愛你」、「只想給你撲」等私訊，引起軒然大波，隨後不僅背上小三罪名，也被爆出同時與前老闆邱鋒澤正在交往，兩人早已密戀一年半，讓外界認為采子取之公司所有演藝資源，結果卻沒能好好珍惜自己的大好前途。

▲邱鋒澤（右）與采子（左）先前常在IG上秀出好感情，沒想到卻慘遭劈腿。（圖／翻攝邱鋒澤IG）
▲邱鋒澤（右）與采子（左）2021年爆出熱戀，結果女方出軌閨蜜男友，引起軒然大波。（圖／翻攝邱鋒澤IG）
而時間過去一年半，當時的幾位主角包括荳荳、邱鋒澤、何孟遠等人都依然在演藝圈不同領域發展，唯獨采子消失沒有消息，IG貼文從2021年4月13日就再也沒有更新，不少粉絲都認為采子不會回來。不過，采子卻在1月2日新年第二天凌晨，發出自己自彈自唱戴佩妮《你要的愛》，許久未聽見的歌聲，仍然相當動聽，不過全程只露半臉，且畫面為黑白色。

▲
▲采子消失20個月終於有消息，讓不少粉絲相當激動。（圖/采子IG）
貼文曝光後，不少粉絲又驚又喜，留言數飆破上千「采子！真的是妳嗎.....太棒了QQ」、「看著妳從不紅到大紅再到現在這樣謝謝妳撐下去了，聽到熟悉的聲音真的哭了」、「采子歡迎歸來，人都會犯錯，相信你沈澱這麼久一定都有反省！等妳回來喔」、「采子，不要再離開大家了，大家都很想妳」而過往演藝圈好友林敬倫也回應「歡迎回來」，其他包括房思瑜、劉學甫也都留言打氣。（編輯：張嘉哲）


台北跨年被天氣害死！「原版101煙火」影片曝　網友震驚

阿翰算命阿姨新夥伴！寶島4仙女現身　陰陽處迎聖火笑翻

台灣跨年晚會最強不是台北？眾點「2縣市MVP」：真的太猛

台北跨年遭嗆10年來最爛！倒數尷尬出包　眾點出致命關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀