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白冰冰唱《初戀》遭酸變失戀！歌詞翻譯曝光　網友尷尬了

▲綜藝圈大姐大白冰冰在跨年夜登上花蓮晚會的舞台，展現實力敗唱功。（圖／白冰冰臉書）
▲綜藝圈大姐大白冰冰在跨年夜登上花蓮晚會的舞台，展現實力敗唱功。（圖／白冰冰臉書）

編輯中心/綜合報導

綜藝圈大姐大白冰冰在跨年夜登上花蓮晚會的舞台，拼場羅志祥的她今年拿出大絕招，以優雅白綠孔雀晚禮服搭配浮誇的珠寶頭飾上台開唱，其中曲目加碼苦練許久的經典夯曲《First Love》，而獨特的唱腔卻引來大批網友指出「這版本聽完根本是失戀吧」，還一舉登上Google熱搜，不過就有許多內行網友表示「這首歌是在唱分手的好嗎....冰冰姐根本沒唱錯」，引起討論。

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白冰冰登上花蓮晚會跨年時，帶來近日因為夯劇《初戀》而又再度爆紅的歌曲《First Love》，以類似日本演歌的唱腔跟上潮流，沒想到演出後被大批網友瘋傳影片，不少人紛紛表示「初戀都唱成失戀了啦！」、「冰冰姐這個真的太洗腦.....但初戀變失戀了」、「為什麼聽完會有嚴重失戀的感覺」。

▲白冰冰孔雀裝現身花蓮跨年。（圖／三立提供）
▲白冰冰孔雀裝現身花蓮跨年，並且加碼演唱宇多田光《First Love》，引起熱烈迴響。（圖／三立提供）
不過仔細攤開宇多田光《First Love》這首歌詞查看，發現雖然歌名講述的是初戀，但歌詞中其實描述的是一種「不甘心的心情」、「想念當初的戀情」來傳遞分手的痛，例如副歌歌詞中寫著「You will always be inside my heart（你會永遠在我的心裡）いつもあなただけの場所があるから（不論如何都在心中為你保留一個位置）

除此之外還包括歌詞中寫下「Now and forever you are still the one（現在與永遠你都是唯一），今いま はまだ 悲かな しい love song（現在仍是悲傷的情歌），新あたら しい 歌うた 歌うた えるまで（一直到會唱新歌為止 ）」等等，是一種雖然難忘懷的初戀情結，但希望能透過過去這段初戀，彼此都能在下段感情中把這份愛好好地傳遞下去的理念。

白冰冰也在臉書發出網友將自己跨年歌聲結合《初戀》畫面當作配音，表示「可愛的網友用冰冰姐唱的First Love，搭上這些畫面，另有不同的意境」讓不少網友紛紛贊同表示「冰冰姐唱得情感很豐富，真的很喜歡啊」、「我覺得蠻好聽的！不同詮釋方式」、「看到網友最棒的留言是，冰冰姐唱的不是初戀，她唱的是人生」、「如果說宇多田光唱出初戀分手的青澀，冰冰姐可以說是唱出人生歷練，那種真的回不去的滄桑，真的很棒」。（編輯：張嘉哲）


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