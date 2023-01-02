白冰冰唱《初戀》遭酸變失戀！歌詞翻譯曝光　網友尷尬了

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不過仔細攤開宇多田光《First Love》這首歌詞查看，發現雖然歌名講述的是初戀，但歌詞中其實描述的是一種「不甘心的心情」、「想念當初的戀情」來傳遞分手的痛，例如副歌歌詞中寫著「You will always be inside my heart（你會永遠在我的心裡）いつもあなただけの場所があるから（不論如何都在心中為你保留一個位置）」
除此之外還包括歌詞中寫下「Now and forever you are still the one（現在與永遠你都是唯一），今いま はまだ 悲かな しい love song（現在仍是悲傷的情歌），新あたら しい 歌うた 歌うた えるまで（一直到會唱新歌為止 ）」等等，是一種雖然難忘懷的初戀情結，但希望能透過過去這段初戀，彼此都能在下段感情中把這份愛好好地傳遞下去的理念。
白冰冰也在臉書發出網友將自己跨年歌聲結合《初戀》畫面當作配音，表示「可愛的網友用冰冰姐唱的First Love，搭上這些畫面，另有不同的意境」讓不少網友紛紛贊同表示「冰冰姐唱得情感很豐富，真的很喜歡啊」、「我覺得蠻好聽的！不同詮釋方式」、「看到網友最棒的留言是，冰冰姐唱的不是初戀，她唱的是人生」、「如果說宇多田光唱出初戀分手的青澀，冰冰姐可以說是唱出人生歷練，那種真的回不去的滄桑，真的很棒」。（編輯：張嘉哲）