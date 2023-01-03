分手後首同框！孫生「合體Wendy」拍片 粉絲揪1亮點嗨爆
網紅團體反骨男孩成員孫生及前女友Wendy於12月宣布分手，這之後雙方不斷隔空互嗆，但昨（2）日卻突然合體，孫生放上兩人久違的同框跳舞影片，感性喊「好久不見」，只見兩人雖分手一度鬧翻，但氣氛仍相當自然，讓粉絲們驚喜直呼：「真的太喜歡孫溫組合！」
編輯中心/綜合報導
孫生和Wendy分手後，兩人數度隔空槓上，但孫生昨（2）日卻突然在IG放上和Wendy的合舞影片，只見兩人一個站前一個站後，跟著音樂節拍舞動，孫生在貼文處表示「好久不見！不知道說什麼於是就跳舞了」，Wendy也轉發限動喊：「恩好久不見。」
影片曝光後，許多粉絲原以為不會再見到昔日情侶檔，看完都嗨翻直呼，「一言不合就跳舞，復合、復合」、「你們真的好配，拜託永遠在一起」、「還以為自己看錯了，好感動，居然合體了」、「真的太喜歡孫溫組合」、「就算退回朋友也不要再吵架了啦」。
就連男星陳大天都回覆「超越了時間空間心靈了」，同團成員培根幽默回「要吵，去練舞室吵」，Wendy本人則是在下方留言「好久不見該跳舞了」。另外，還有網友發現兩人穿情侶鞋，驚喊「有沒有人發現他們穿情侶鞋」、「還穿情侶鞋喔」。（編輯：賴禹妡）