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小寒來了！專家曝「5星座」財運旺到炸　這位爽升職加薪

▲今年小寒為1月5日，是二十四節氣中的第二十三個節氣，也象徵著開始進入一年中最寒冷的日子。（示意圖／取自photo AC）
▲今年小寒為1月5日，是二十四節氣中的第二十三個節氣，也象徵著開始進入一年中最寒冷的日子。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

今年小寒為1月5日，是二十四節氣中的第二十三個節氣，也象徵著開始進入一年中最寒冷的日子，對此命理專家小孟老師就點名，有5個星座在小寒當天財運旺到炸，天蠍座的偏財運強勢，雙魚座則是有望升職加薪，牡羊座貴人運極旺。 

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▲「國師」唐綺陽今（29）日公布2023上半年12星座的工作運勢排行，其中這「6個」星座工作運勢超旺。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家小孟老師點名，有5個星座在小寒當天財運旺到炸。（示意圖／取自unsplash）
第五名：天蠍座 

在小寒天裡海王星入偏財宮，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運，所謂家和萬事興、人心齊泰山移，這些人都是賺取財富的好幫手。尤其是伴侶的協助，到了中下旬，更能帶來不少幫助，你們的事業，或是需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽的進場試試手氣。 

第四名：天秤座 

小寒天金星入天秤座的偏財宮，會讓你做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，要理性才能讓你的荷包賺得更多。若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。 

第三名：水瓶座 

金星與土星入水瓶座的命宮，顯示從此刻起你做事態度，也為自己帶來好運，心態很積極的付出努力，讓你們的財運得到幫助。只要有好好努力的，雖然辛苦，但是付出容易有回報，把賺來的好好的存下來，相信可以看到滿滿的財富，讓你們的心得到不少欣慰。另外若是靠頭腦和口才賺錢的，可以好好的發揮，不僅能力會被看中，也因此賺得不少財富。 

第二名：雙魚座 

海王星入雙魚座命宮，對於你來說你天生就是個鬼靈精怪，相當有頭腦，只要有興趣的事情，想法可以隨時蹦出來。海王星入命宮，木星入財帛宮，會讓你如虎添翼，讓雙魚的頭腦更加靈活，將有助於你們產生無數個賺錢方法，可多運用頭腦及口才打動人心; 當幕僚的，有機會讓上司看到你們的能力，升官加薪的機會不小。 

第一名：牡羊座 

小寒天木星入命宮，顯示你們工作不僅更加嚴謹，使得你們的賺錢能力及工作專業技能，更加提升，也多了幸運環繞，貴人運相當不錯，當然也得必須是你們自己有相當程度的努力，才會受到讚賞。此時你們怎麼對待財富，財富就怎麼回報你們，只要有投資理財、買賣房屋、黃金珠寶等等的，都有機會豐收。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】      

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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