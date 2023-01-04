PTT鄉民宴5週年！「台菜二世祖」遭鞭屍　粉專緊急關閉了

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其中台北場，一人要交付1300元，雖然有12道大菜，但卻被點評口味與飯店相差一大截；而在高雄場加開喊出「菜色升級」後，席開99桌也全數爆滿，開出每桌1.1萬的價格，包括12道大菜以及甜點，結果整場流水席沒有飲料可以喝，還被網友點評「冰棒最好吃」。當時針對此事，「台菜二世祖」回應「有人跟我建議的點是，沒飲料應該提早跟大家告知，這樣到場時可以順便帶，不用再跑去外面買，以後如果沒有飲料贊助廠商的話，我也一定會把桌菜的預算加入飲品費用，這點我昨天有跟高雄場許多鄉民朋友告知。」結果還是不被鄉民買單，認為他說的屌打飯店只是空說大話，實則沒料。
如今事件過去五週年，又有網友到「台菜二世祖」粉專留言暗酸，還貼出當年菜色，以臉盆裝盛的蹄膀照片表示「請問臉盆豬腳能下單嗎？」、「五週年簽到！原來人還在喔」結果引來「台菜二世祖」嗆聲回應「笑死都五周年了還在提」、「你要出錢出力嗎？沒錢只會當酸民，我原諒你，反正你連豬腳跟豬蹄膀都傻傻分不清楚了，我還跟你這種人計較那麼多幹嘛」。
相關對話都被截圖發上PTT，不少鄉民傻眼表示「沒料還敢大聲喔！當初不是很會吹」、「現在不都流行自嘲解套嗎，二世祖應該學一下吧，這麼嗆，好像鄉民對不起他一樣」、「別說了，當初沒跟風吃到鄉民宴真是人生一大遺憾」、「他的菜就真的還好，不懂當初在放什麼大話」、「當年去吃的時候，真的很驚訝他敢說自己屌打飯店....沒飲料真的很瞎」而台菜二世祖粉專也遭到出征，目前已經緊急關閉查詢不到。（編輯：張嘉哲）