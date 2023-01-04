好市多「2699元神衣」現身！他看LOGO傻眼 眾揭實穿經驗
美式賣場好市多經常販售許多商品，便宜又大碗的特性成為許多家庭補貨的好去處，其中包括家電、衣服、鞋子也是不少人去好市多必買的商品之一。而近日，就有網友分享自己去逛好市多時，看到一件短T竟然販售2699元，仔細一看LOGO發現是知名日牌川久保玲的CDG PLAY系列衣飾，不過由於隔壁短T售價太過便宜，讓他好奇「這樣價格能穿多久啊？」貼文引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「跨年連假去逛好市多，在服飾區看到一件2699元的短T，雖然說是知名日牌川久保玲的CDG PLAY系列的衣服，但旁邊的短袖上衣只要299元，這樣子的價格販售是能穿多久？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「看到旁邊299，誰會想買2990啊」、「還以為好市多在賣清心飲料的制服」、「那個....隔壁299的短T有圖嗎？」、「299我就包十件」、「這看起來跟捐血中心送的衣服有什麼差別？」、「去日本買吧，一件不到兩千元」、「買不起一直都是我們自己的問題XD」。
而也有網友分享川久保玲衣服實穿經驗「好市多的沒買過，但之前去日本有帶幾件，質料很好有厚度，洗了也不會起毛球」、「我喜歡的品牌，管別人說什麼清心或是捐血，我沒摸過好市多的，但日本購入的材質厚磅耐洗」、「這牌主打耐穿吧，我有一件穿兩年都沒褪色也沒有荷葉邊」、「他們家所有色我都有，洗3年不褪色也不鬆，當作耐穿的工作服，自己衡量囉！」（編輯：張嘉哲）