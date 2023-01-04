球鞋傳奇是它！台灣人「出門連環追撞」：以為政府免費發
球鞋是我們日常生活中必備的生活用品，不論是出遊還是運動打球都能穿著，人人可以說是必須準備一雙以上。而近日，就為網友發現在台灣街頭上，只要穿著NIKE兩雙球鞋出門，一定會形成「連環追撞」的景象，分別是NIKE Air Force 1以及NIKE Dunk 低筒鞋，貼文引發共鳴感，不少網友紛紛指出「本來想買，看到路上一堆人穿直接冷掉」、「撞到還以為政府免費發的勒」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「能撞鞋，一定是好鞋，等等去買一雙！」只見貼出的照片，該網友正在搭捷運，結果發現車廂內五雙腳，有三雙腳穿著的鞋子款式都是NIKE Air Force 1，另外一人則是標誌顏色不同，但款式也是相近，讓人看了忍不住笑了出來。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這雙從我國中流行到現在＝＝真的是傳奇球鞋欸」、「現在你出門穿AF1絕對是連環追撞」、「白force，經典永不敗，永遠的撞鞋王」、「應該沒有人能夠比過這雙撞鞋王的稱號了」、「你不說，我還以為AF1是台北市政府公發的鞋款」、「高中剛買還要跟鴨子一樣的走路，不能凹到鞋面，超愛護」、「笑死，台灣人超愛穿AF1，真的太經典」。
而另外，也有網友指出「NIKE Dunk 低筒鞋」近日也是大街上處處可見，「還有Dunk啊＝＝....真的有夠扯的」、「本來想買Dunk，路上十個人就有一個人穿，直接冷掉」、「Dunk本來也被燒到，太多人穿了直接pass」、「台灣人最愛Dunk了最近，路上你走一走絕對會看到」。
事實上，NIKE Air Force 1以及NIKEDunk兩種款型的鞋子都已經有35年歷史之久，根據NIKE官網售價顯示，NIKEAir Force 1按照不同款式以及價格，區間落在3000到4000元不等；而NIKE Dunk低筒鞋在官網售價價格大約為3100到4000元不等，即便歷史悠久，到現在仍然是時下年輕人熱愛的鞋款。（編輯：張嘉哲）