長榮航勤董座搬行李！員工爆「行李裝錯機」 公司回應了
長榮航勤員工日前因不滿年終只有1個月的獎金，結果從元旦開始集體「依法請假」，一度造成許多航班受到影響，連長榮航勤董事長陳有玉、總經理等高階主管親自下馬搬運行李，引起討論。然而就有員工再度出面爆料，表示董事長陳有玉當天負責的班機出現「失誤」，行李裝錯機，把原本該送到吉隆坡的行李誤送到胡志明市。對此，長榮航勤則出面回應澄清「當日支援第一線業務之行政主管，工作內容並非處理行李打盤作業」。
編輯中心/綜合報導
長榮航勤員工不滿年終差很大，元旦早上原本安排327名人力，但有97人臨時請假，午班安排291名人力，有54人臨時請假，臨時請假人數總計151人，隔日請假人數雖然有變少，但仍然不夠人力支援，長榮航勤為了應付航勤業務能夠紓解，調動大批人力協助，就連董事長陳有玉、總經理林大淵、協理等高階主管都親自戴上手套下場幫忙搬行李，以盡最大的努力讓航班得以正常起降。
不過根據《TVBS》報導，一位不具名的長榮航勤員工出面爆料，陳有玉不清楚現場如何作業，他負責班機出現行李裝錯櫃的失誤，讓原本應該要送到吉隆坡的行李錯送到胡志明市，只能將行李送回台北後，再送去胡志明市，前後又多耽擱2天，坦言若發生在一般員工身上就會被開缺失單、影響考績與年終。
對此，長榮航勤也做出回應，證實2日當天確實有行李錯送至胡志明市，不過2日前往機場支援第一線業務之行政主管，僅負責推輪椅、拆卸入境行李櫃、客艙清潔擦拭，以及協助整理滾帶行李讓打盤人員方便作業，所有行李打盤作業均由受過專業訓練的人員負責，因此長榮航勤行政主管至第一線支援作業無涉。（編輯：張嘉哲）