流水席最恨哪道菜？鄉民秒喊「它」難吃又髒手：變原始人
「辦桌」是台灣婚喪喜慶時會有的傳統習俗，裡頭有許多菜色讓不少人從小吃到大，近日就有一名網友好奇問「流水席最討厭哪道菜？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人秒點名「紅蟳米糕」，搖頭直言：「蝦類跟螃蟹基本上我也都不太吃，懶又弄髒手。」
編輯中心/綜合報導
該名網友昨（3）日在PTT貼文，他以「流水席最討厭哪道菜？」為題，表示流水席基本菜色包含基本的冷盤、清蒸魚、佛跳牆、烏骨雞、蹄膀、紅蟳米糕等，還有甜點、飯後水果，想知道這之中有哪道菜是鄉民動都不想動的，「我是撒滿香菜的基本上都不碰啦…所以清蒸魚跟米糕常常都沒得吃QQ」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「油飯都變超硬」、「佛跳牆吧，我覺得真的很難吃」、「流水席就冷盤吧，龍蝦頭用幾年了」、「清蒸魚，一桌人分不到幾口肉，剩下舔骨頭」、「炸湯圓啊，無聊的東西」、「雞湯，看到厚厚一層油在上面就不太想舀」、「流水席如果有生魚片，沒人敢動」。
不過多數人都點名「紅蟳米糕」，「帶殼帶刺的蝦蟹魚，當我們原始人是不是」、「在外面吃紅蟳，其實挺不方便的，會弄很髒」、「紅蟳，不新鮮的有股臭味嘔嘔嘔」、「蝦類跟螃蟹基本上我也都不太吃，懶又弄髒手」、「螃蟹吧，通常沒肉又難剝」。（編輯：賴禹妡）