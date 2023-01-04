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全民領6000現金！發放時間、資格5QA一次看　最高領15000

▲今（4）日「還稅於民」終於定案！行政院長蘇貞昌宣布，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元。（圖/NOWnews資料照）
▲今（4）日「還稅於民」終於定案！行政院長蘇貞昌宣布，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

全國稅收去年超徵4500億，各界紛紛出面喊話政府應該「還税於民」，經過蔡英文總統先喊「錢要花在刀口上」之後，3日態度轉變，到今（4）日「還稅於民」終於定案！行政院長蘇貞昌宣布，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元。《NOWnews》特別整理讀者五大QA，解答目前初步「全民領現金」的規劃。

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Q：發放現金6000元時機點？

行政院長蘇貞昌指出，1800億將準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元，不過相關法源以及該如何發放等措施，各部會都還在進行綿密的作業，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望「開春以後」就能給全民一個新春的祝福。

Q：領現金6000元是否需要登記？

蘇貞昌表示，應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業，現在密集在進行中。據了解，府院朝向規劃直接匯入民眾戶頭，詳細方案仍有待討論。

▲一次看懂2022紅包行情，想換新鈔得把握8大公股銀行最後3天營業日，命理專家也提點14項旺財破財紅包禁忌。（圖／記者顏真真攝）
▲還税於民定調！行政院長蘇貞昌宣布每人不排富，每人發放6000元現金。（圖／記者顏真真攝）
Q：領現金6000條件資格？

目前規劃全民皆有且不會排富，立法院民進黨團總召柯建銘透露，目前比較大的共識，沒有排富，直接發放。

Q：中低收入戶還有加碼？

蘇貞昌強調，除了每人普發現金6000元以外，此次特別讓中低收入戶可以有即時溫暖，會交代衛福部約各縣市政府社會局長商量中央把錢撥到地方，希望地方政府趕快作業，農曆過年前讓低收入戶每人750元，中低收入戶每人500元加發，且能夠每月入帳，今年一年都照這樣來做，也就是說，低收入戶預計每人一年可多領9000元、中低收入戶則是多領6000元。

▲命理專家楊登嵙建議用百元鈔代替千元鈔，紅包份量厚重代表祝福滿滿，且紅色更添喜氣。（圖／記者顏真真攝）
▲除了全民皆有6000元現金外，中低收入戶還有額外加碼。（圖／記者顏真真攝）
Q：沒有繳稅的人為何也能領？

人家總說「中華民國萬萬稅」其實還真有依據，最常見的就包括關稅、所得稅、遺產及贈與稅、貨物稅、證券交易稅、營業稅、牌照稅、燃料稅、菸酒稅等等，而這些都僅是大項，如果深入研究每個法條都會發現，細項非常多，包括日常生活中「食衣住行育樂」幾乎都逃離不了這些稅收，因此幾乎所有人在日常生活中就時時刻刻都在繳稅，因此不要再以為超徵稅收的額度絕非僅是「所得稅」單一項目囉。（編輯：張嘉哲）

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