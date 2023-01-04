全民領6000現金！發放時間、資格5QA一次看　最高領15000

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行政院長蘇貞昌指出，1800億將準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元，不過相關法源以及該如何發放等措施，各部會都還在進行綿密的作業，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望「開春以後」就能給全民一個新春的祝福。
Q：領現金6000元是否需要登記？
蘇貞昌表示，應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業，現在密集在進行中。據了解，府院朝向規劃直接匯入民眾戶頭，詳細方案仍有待討論。
Q：領現金6000條件資格？
目前規劃全民皆有且不會排富，立法院民進黨團總召柯建銘透露，目前比較大的共識，沒有排富，直接發放。
Q：中低收入戶還有加碼？
蘇貞昌強調，除了每人普發現金6000元以外，此次特別讓中低收入戶可以有即時溫暖，會交代衛福部約各縣市政府社會局長商量中央把錢撥到地方，希望地方政府趕快作業，農曆過年前讓低收入戶每人750元，中低收入戶每人500元加發，且能夠每月入帳，今年一年都照這樣來做，也就是說，低收入戶預計每人一年可多領9000元、中低收入戶則是多領6000元。
Q：沒有繳稅的人為何也能領？
人家總說「中華民國萬萬稅」其實還真有依據，最常見的就包括關稅、所得稅、遺產及贈與稅、貨物稅、證券交易稅、營業稅、牌照稅、燃料稅、菸酒稅等等，而這些都僅是大項，如果深入研究每個法條都會發現，細項非常多，包括日常生活中「食衣住行育樂」幾乎都逃離不了這些稅收，因此幾乎所有人在日常生活中就時時刻刻都在繳稅，因此不要再以為超徵稅收的額度絕非僅是「所得稅」單一項目囉。（編輯：張嘉哲）