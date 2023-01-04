維力炸醬麵新吃法？50元食材煮出「餐廳料理」 萬人狂讚
泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐或者宵夜的首選，其中老字號的「維力炸醬麵」因其便宜又好吃，幾乎每年都是台灣泡麵銷售前幾名。而近日，就有網友分享自己「維力炸醬麵」獨特煮法，僅用了50元的成本費用，就煮出彷彿餐廳料理的模樣，讓不少網友朝聖直呼「食神是你！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「家常菜」貼文指出「教大家如何用一包維力雜醬麵、一塊豆腐、2顆雞蛋，做出滿滿儀式感的簡單又華麗的泡麵」。只見該網友先將豆腐不論是橫面、直面都切開，形成一朵綻放的菊花，接著將湯包以及熱水加入，蒸煮15分鐘，變成一道菊花豆腐湯，該網友還逗趣的說「記得放幾顆枸杞，這樣感覺比較假掰文青一點！」
接著輪到維力炸醬麵的部分，將麵條下鍋之後煮熟，隨後將麵條倒進碗中，倒扣到盤子上，形成一個碗狀的麵體。接著兩顆雞蛋攪拌均勻之後，倒入平底鍋內煎成「蛋皮」，煎好之後鋪在麵上面，還可以切一點辣椒、蔥絲當作擺盤，一組完美的「維力炸醬麵+菊花豆腐湯」就完成了！
貼文一出，吸引超過1.7萬名網友按讚朝聖「阿娘為！泡麵吃出新高度」、「味道如何？應該有更美味一點」、「食神是你，不敢相信成本才50元」、「這盤端出去賣可以賣150，賺取暴利三倍」、「拿去百貨公司賣，取名黃金蔥絲辣椒蛋蓋麵，配餐菊花枸杞豆腐湯，一組賣180薛海了」、「這刀功太強了吧....食神是你！」（編輯：張嘉哲）