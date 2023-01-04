小北百貨「399元福袋」開箱！他曬整排折價券：有賺回本

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另外，店家還額外附贈精美小禮，打開裡頭有一個小碗、玻璃杯以及抹布，「如果連同那些折扣券的部分都有用到的話，肯定是賺回本的，像是六福村門票折扣從原價1199元變成599元，大部分是食物飲品折扣券蠻容易使用的」。
但原PO也直言，「這次福袋送的東西看似很多，但感覺都是出清品，反而比較喜歡精美小禮給的小碗，撇除底下標誌是蠻好看的，結論：如果你看完折扣券沒吸引到你，那這次小北百貨福袋可以先略過」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「你的感覺是不是有五味雜陳」、「福袋內容物很像國小去文具店買的驚喜包」、「看起來很像清庫存」、「日用品太雜了，很難滿意吧」、「看到菜瓜布笑惹XD」、「廠商給的滿額贈品拿來湊」、「感覺清庫存的概念，優惠券沒啥吸引人」。
不過，也有許多網友認為，「麒麟的碗跟虎牌玻璃杯很棒啊」、「我也有買，袋子本身是保冰袋，內容物就一些食物零食，感覺還行」、「外面袋子質感很好，很厚又紮實，保溫效果也很好」、「理論上蠻ok的了」、「用UBER eats去買，還可以搭優惠打折」、「小北袋子至少是保溫袋」、「我用foodpanda 訂的，福袋內容物一模一樣，可是沒有另外的精美小禮物，那個碗蠻不錯的」。（編輯：賴禹妡）