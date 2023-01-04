YouTuber老公涉上億洗錢案！鄭雅勻「心碎切割」出面道歉
去年11月檢警徹查洗錢及地下匯兌案，主嫌為名模錢帥君男友郭哲敏，他遭檢方查出經營地下匯兌至少3年，專為亞洲地區的博弈業者、詐騙集團、台商洗錢，每月經手新台幣逾億元。不過在案件爆發前，郭哲敏早就逃到美國，檢方目前已經發布通緝令，也不排除註銷護照；而美妝YouTuber鄭雅勻的老公也是該洗錢案嫌疑人之一張男，引起粉絲熱議，「震驚到下巴掉下來，一直以為她老公是單純富二代田橋仔，啊沒想到是黑道」、「真的傻爆眼」、「真心覺得毛骨悚然。」對此，沉寂多日的鄭雅勻今（4）日在IG發聲了。
娛樂中心／綜合報導
鄭雅勻在社群媒體上自稱「內湖小富婆」，IG上充斥著各式各樣名牌包的美照，生活相當愜意。原以為嫁入豪門，豈料老公去年9月涉嫌擄人拘禁遭到逮補。事件爆發後，她便消失在社群媒體上，無論是臉書、IG還是YouTube都沒有再更新，看似幸福的貴婦生活與豪門形象徹底崩毀，今（4）日她也首度發聲道歉了。
鄭雅勻在IG發黑底文、限時動態表示：「對於近期事件造成社會的負面影響，在此跟大家致歉。從短暫的交往到結婚兩年多來，我和先生一直都是各自為自己的工作忙碌，工作之餘照顧家人也占據我大部分時間，我一直以為自己跟先生對彼此毫無保留，我們是最親密的一家人，所以當看到媒體的報導，我非常震驚也覺得心碎」。
她接著說：「對於這些完全違背社會價值觀的事件，我保證我個人從未參與。然而事發至今因為始終無法聯繫上先生，故一直無法給大家正面交代，在此跟每一位耐心等待我回覆的粉絲及媒體朋友再次說聲抱歉。在煎熬幾週後，我已經在11月23日委託律師辦理離婚的訴訟申請。這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子，但我還是必須做好母親的角色，獨自照顧好家人。最後，謝謝大家這陣子的關心，也再次，鄭重地致上我最深的歉意」。（編輯：郭佩蓉）
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