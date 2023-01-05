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頂大博士男母胎單身30年！妹爆「1奇葩習慣」：女生超怕

▲一名網友在網路上分享，哥哥就讀頂大博士班，今年快30歲，一直都母胎單身，自身有個壞習慣，就是挖完鼻孔會吃鼻屎。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名網友在網路上分享，哥哥就讀頂大博士班，今年快30歲，一直都母胎單身，自身有個壞習慣，就是挖完鼻孔會吃鼻屎。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

「哥哥快30卻一直有這個習慣⋯」一名網友在網路上分享，哥哥就讀頂大博士班，今年快30歲，一直都母胎單身，自身有個壞習慣，就是挖完鼻孔會吃鼻屎，她擔心衛生問題，也怕女生都被哥哥這舉動嚇跑，希望哥哥可以改掉這個習慣，貼文曝光後，引起不少網友關注。 

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該名網友在Dcard中貼文，她表示哥哥是頂大的博士生，年紀接近30歲，卻有挖完鼻孔吃鼻屎的習慣，「他都會默默開始挖，然後以迅雷不及掩耳（？）的速度放到嘴巴裡⋯他好像覺得旁邊的人都看不到，但我每次用餘光都看的一清二楚啊啊啊啊啊！」 

▲有名銀行行員抱怨，分流上班不但沒有比較安全，還造成更嚴重的群聚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO哥哥是頂大的博士生，年紀接近30歲，卻有挖完鼻孔吃鼻屎的習慣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
原PO回憶，哥哥從小就有這個習慣，原本她也覺得睜一隻眼閉一隻眼就算了，但自從疫情爆發後，她越來越看不下去這個行為，「他滑完手機，摸髒東西，或做一堆有的沒的事，然後就會默默挖鼻然後吃，我真的覺得髒是一回事，小心確診是我開始看不下去的原因」。 

原PO直言，哥哥一直以來都是母胎單身，不知道是不是這個舉動把女生嚇跑，「因為以我餘光的方式都可以看到了，其他人除了長輩視力比較差的，怎麼可能沒偶爾瞄到呢」，最後也困擾發問：「到底要怎麼辦才能讓他不要再這樣啊！還是就放他去吧？」 

▲情人節當天有六禁忌要注意，以免影響運勢讓感情破碎。（示意圖／取自photo AC）
▲原PO透露，哥哥一直以來都是母胎單身，不知道是不是這個舉動把女生嚇跑。（示意圖／取自photo AC）
貼文曝光後，許多網友也分享類似經驗，「這叫異食癖，跟年紀沒什麼關係，不過我也有，我會吃自己的指甲、手皮和鼻屎，還有結痂、血我都會吃⋯」、「我哥是吃擠出來的粉刺或痘痘的膿」、「以前看過同班女同學已迅雷不及掩耳的速度『三連吃』，耳屎、眼屎、鼻屎，當下驚為天人」、「我剛洗澡完，還會摳腳皮，然後放嘴巴」。 

另外，也有不少人給出建議，「就不要管他吧，反正也不會對身體造成危害，只是不雅觀而已」、「我覺得吃鼻屎是沒問題啊，雖然不雅觀但不影響他人他高興就好，每個人都有一些怪怪的習慣吧」、「是好妹妹，就繼續提醒他那是不好的習慣，另外直接說女生看到之後心裡會怎麼想，怎麼看他等等，讓他更覺得要改變，就算他很愛至少也讓他躲起來挖，這樣至少也比較好」。（編輯：賴禹妡） 

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