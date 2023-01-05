全家福袋「內容不值200元」？網友點破隱藏價值：還是賺
春節鄰近，各家百貨超商都開始販賣福袋，全家所推出之12種組合的200元福袋頗受歡迎，不少網友在探討哪一包「最超值」，其中編號10呼聲最高。不過有民眾依全家官網上的內容物做計算，發現零食、飲料的總價竟不到200元，直呼「不要買最省」。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT上發文，表示自己以編號10的組合為例，計算下來發現福袋並沒有比較便宜，接著以自身印象中超商所販售的價格加總，可口可樂435ml粗估20元、士力架巧克力30元、旺仔小饅頭20元、波的多洋芋片35元、嗨啾軟糖12元、樂事25元和最後的統一肉燥麵20元，加起來零食總價僅有165元上下，但福袋卻賣200元，認為「買一袋賠一袋，不要買最省」。
部分網友同意他的說法「潘朵拉的盒子，裡頭剩的是希望啊！」、「每一袋都賺爛了，我說全家公司」、「都是大獎的分母」、「不買最省」、「福袋這種東西... 就是拿來清倉的，除非發售的公司連算都沒算過，不然大多數人買來都是當分母，提供養分給抽到大獎的阿」。
不過有網友指出，全家福袋中不僅有零食、飲料，其中隨機贈品和抽獎券也大有價值，且其中還附有許多優惠券，「除了零食飲料，還會有隨機贈品和抽獎券」，「福袋本來就是買個希望，不然幹嘛一堆人去買，想要穩賺不賠真的不適合玩這個」、「氣氛值100你少算了」、「年年品項都差不多，全家勝在小獎多」。（編輯：李惠婷）