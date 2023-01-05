政府發現金6000元！日本3年前每人拿10萬　他揭最終下場

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他舉例過去日本就有慘痛的經驗，2020年3月，日本國內疫情蔓延、經濟活動停擺，很多家庭收入銳減、國民生活受到了巨大的影響。當時，有在野黨國會議員提出，要求政府給每個人發10萬日圓的現金進行紓困。 執政黨內也立刻出現一部分議員附和，但是，日本的財務省堅決反對這個方案，其理由是「並非所有的人生活都受到了疫情的影響」，沒有必要每個人都發錢，而且，政府一時也拿不出這麼多錢。
矢板明夫說，當時的安倍晉三內閣，一開始也表現得比較猶豫、遲遲沒有表態，但是面對洶湧的民意，拖到4月中旬，在沒有完全取得黨內共識的情況下，內閣會議決定給全國大約一千三百萬個貧困家庭，每家補助30萬日圓，安倍內閣當時是這樣想的「如果全體國民每個人發10萬的話、政府要花12兆日圓；只補助貧困家庭的話，只要出4兆日圓就可以了」。
結果形成一個現象是，日本的貧困家庭，因收入低於標準，大部分基本上是不必納稅的，而在疫情中受到衝擊最大的，是那些努力工作、認真納稅的中小企業經營者，因為是「拿納稅人的錢送給不用納稅的窮人」，這個政策被批評為「殺富濟貧」，且戶籍只有一個人的家庭拿30萬、有七、八個小孩的大家庭也同樣拿30萬。有相當強烈的不公平感。
矢板明夫提到，後來政策不但在野黨和媒體反應強烈，執政黨內也出現反對的聲音，在內外強大的壓力之下，安倍首相不得不在一個星期之後，宣布改變政策，回到每個國民都發10萬日圓的方案，但為時已晚，明明是給政權加分的政策，最後變成了止血的政策，安倍內閣的支持率也跌到了40%以下，5個月以後，安倍內閣宣布總辭職。一方面是安倍首相個人的健康原因，一方面和防疫紓困不利、支持率一直低迷也有關係。
貼文一出，不少網友紛紛認同表示「真的....要就快狠準，不要讓人民感覺是吵來的東西」、「感覺這次也是這樣.....一開始不發後來才又轉彎，效果怎麼樣就看年底了」、「原來我之前拿的10萬日圓背後有這麼一段故事...」、「這篇是到目前為止對於政府是否普發現金，我認為最中肯的評論，最重要的真的是決策過程的透明化」、「小英這次有點像安倍當時的情況，現在確定發，那些藍白一樣罵她，民調也跌」。（編輯：張嘉哲）