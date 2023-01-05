采子復出來真的？絕美新造型曝光 遭爆「留言就會封鎖」
采子（謝采紋）在2021年4月遭爆介入好友何紫妍（荳荳）與何孟遠的感情，辜負前老闆邱鋒澤的感情，引起軒然大波，於是退出當時正在比賽的《全明星運動會》，接著就淡出演藝圈，無聲無息。正當許多粉絲都盼不到采子消息時，采子先在1月2日凌晨貼文自彈自唱，接著又在昨日發出自拍照，讓不少粉絲認為復出有望，但卻也同時被網友爆料「只要留言不好的評價就會被封鎖」引起討論。
編輯中心/綜合報導
采子在1月2日新年第二天凌晨，發出自己自彈自唱戴佩妮《你要的愛》，許久未聽見的歌聲，仍然相當動聽，不過全程只露半臉，且畫面為黑白色，讓不少粉絲相當興奮留言鼓勵，而在1月4日，采子二度發文，發出自己新造型，有別於以往長髮，而是亮麗的及肩長度和妹妹頭瀏海。
不少網友大讚「太漂亮了吧！是新造型嗎」、「真的很漂亮！阿采終於回來了」、「采子歡迎妳回來QQ！等好久了」、「嗚嗚最喜歡的采子回來了」。不過卻也同時被網友爆料，只不過到貼文底下留言「怒」的表情，結果立刻慘被采子封鎖。
還有網友指出，只是按讚「負面留言的讚」，也直接被采子封鎖，讓不少人痛批「想要復出就接受多元意見好嗎＝＝...這樣封鎖是要幹嘛」、「封鎖人數沒有上限嗎？全台民眾要被封光是不是」、「大家要開始習慣了，她應該會不定期發IG，然後也開始露出真面了，不會是以前那個清純傻呼呼的人，終於要開始做自己了」、「是想要塑造很受歡迎的樣子嗎？」。（編輯：張嘉哲）