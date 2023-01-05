辦流水席一桌9千！新娘嫌「能吃嗎」 網笑：飯店怎麼比
結婚典禮是人生中的大事件，尤其新娘更希望自己能在親友腦海中留下最完美姿態。不過就有位準新娘得知，男友結婚想回南部辦一桌9千的流水席，忍不住發文嫌「這樣價格菜色能吃嗎？」貼文意外引起關注，更有不少網友吐槽：飯店怎麼比。
編輯中心/綜合報導
一位準新年在臉書《匿名公社》抱怨「我是台北人、男友是高雄人，我跟男友因在台北工作認識，交往至今快3年。原定今年要結婚，最近因爲討論到宴客方式鬧的不開心，男友說他家人想辦流水席，每桌9000元大約會開45-50桌」。
但原PO則有不同看法「結婚是人生大事，我這邊親友也會有4-5桌，再加上有許多大學同學也會來，心想辦流水能看嗎？所以我希望宴客能辦在高雄漢來，一桌至少能有20000元以上水準，但男友又說他爸爸曾任當地里長10幾年，為方便里民才想說辦流水席，我想問都2023年了，現在鄉下還很愛辦流水席？一桌不到1萬，這樣菜色真的能吃嗎？」，雙方爭論不休，始終無法達成共識。
然而女方的抱怨文曝光後，迎來的卻是大批網友吐槽「妳可以嫌棄現場氛圍不是像妳想要的，但嫌棄菜色就太LOW了，不知道流水席就是吃澎湃的嗎」、「鄉下一桌一萬，菜色相當於市區的兩萬五」、「妳口中鄉下流水席9000的菜色，在飯店20000都辦不到」、「鄉下的流水席好吃到爆！一桌價值放在飯店貴死人」、「我跟老婆也是辦流水席，一桌一萬，真的超豐富頂新鮮，賓客個個飽到喉嚨」、「分兩次辦，男方流水席開50桌，女方自己宴客5桌辦在飯店，結案」。（編輯：潘毅）