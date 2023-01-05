走在斑馬線也會身亡！瑞士警示台灣交通 行人地獄再證實
外媒CNN Travel日前報導台灣美食小吃以及自然風光等吸引人，不過也提到「台灣道路交通險象環生，令人卻步」，還稱之為「行人地獄」，不利國際觀光。然而台灣「行人地獄」封號還不只如此，瑞士外交部的旅遊建議，更直接提到台灣行人「走在斑馬線上都會身亡」，若要到當地旅遊必須謹慎小心。對此，立委王婉諭也在臉書發表看法。
編輯中心/綜合報導
根據臉書粉專「美麗國度的背後：你不知道的瑞士」貼文提到，談及瑞士與台灣交通的差異，瑞士外交部官網上，對於台灣旅遊的評價寫下「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」
立委王婉諭看到該貼文也有感而發表示「因為大家總是說歐洲國家普遍比較重視行人路權，去年我到瑞士出差時，就在過馬路時『用力看』...只要我一走近斑馬線，汽車駕駛會從好幾公尺外就開始減速，真的跟台灣很不一樣！」
「而瑞士的道路規劃也跟台灣不同，瑞士過去每年有上千人因交通事故死亡，然而瑞士也是全球第一個透過公投將人行道及自行車道納入憲法的國家，入法後政府積極落實，而有了現今的樣貌」王婉諭提到「走在日內瓦市區，人行道、自行車道很寬又很普遍，好走又舒適；不像台灣，行人要在騎樓、人行道、車陣間穿梭，還不時會遇到階梯、斜坡、路障，就像障礙賽一樣」。
王婉諭提到「去過瑞士、丹麥之後，我常在想台灣要怎麼變得更好，前陣子審前瞻預算，我也要求交通部及內政部必須更積極推動行人安全的改善，將人本交通的理念落實在政策當中，新的年度，我希望中央與地方政府都能拿出決心與魄力，洗刷『行人地獄』污名，也希望未來世界各國能這樣描述台灣的交通：有著安全、友善的交通環境與駕駛行為，是值得所有人造訪的國家。」（編輯：張嘉哲）