不只禁八大！房東不租「這類人」 網搖頭嘆：比老人可怕
租房除了要考量到租金及環境問題，房東附設的條件也要看清楚，近日就有一名網友在租屋網上看到，竟然有房東除了要求租客提供良民證、工作證，還禁八大、寵物及小孩，讓他感嘆：「難怪生育率慘不忍睹。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「現在租屋已經進化到禁小孩了？」為題，表示他在滑租屋網時，看到很多投資客將空屋裝個冷氣、熱水器當租房，就開始禁東禁西，不僅像面試一樣要良民證、工作證等，還看到有房東禁八大、禁寵物、禁小孩，讓他搖頭嘆：「難怪生育率慘不忍睹，房價節節高升，要租屋還禁小孩，是我少見多怪？有沒有租屋禁小孩的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言認同房東做法，「屁孩會把家給拆了」、「小孩的破壞力很強」、「大概之前被有小孩的家庭嚇到了」、「是我也不跟有小孩的住也不想挑樓上有小孩的」、「可見小孩比老人可怕」、「小孩吵啊，一堆父母不管還怪人」、「小孩很吵，還會亂畫牆壁很麻煩」。
不過，也有人直言，「還要良民證？是多便宜啊，還要求房客那麼多」、「你現在才知道？房東聽到有小孩臉都臭的」、「還要良民證，這房東應該租很便宜才是」、「有小孩真的很難找房子」、「看到這種預設多的先閃就對了，屆時真的租下去，也不會是多好的房東」。（編輯：賴禹妡）