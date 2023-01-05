7-11福袋499元值得敗？媽拆開傻眼 「1規則」早寫在官網
隨著新年到來，一年一度的超商福袋都已經陸續開賣，許多搶手好貨的福袋早就被銷售一空，其中7-11每年推出的福袋，因其外包裝相當實用，加上又有可愛動畫聯名，往往吸引最多人購買。不過，近日就有網友分享自己買了7-11福袋之後相當懊悔，因沒看清楚規則而買錯，貼文引起許多共鳴，不少人直言「其實都早已寫在官網」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品分享區」貼文指出「福袋裡面餅乾真的不是重點，重點是保溫杯啊....我以為499元的福袋都是保溫杯，結果打開悲劇了....只是保鮮盒！我要的是保溫杯啦！不過外面袋子剛好可以當媽媽袋放一些尿布跟奶瓶剛剛好啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「官網都有寫喔499只有四款是保溫瓶」、「哭哭我也買錯，看到499就買了，沒想到是盒子」、「我也是差點買錯，還問店員哪個是有保溫杯的」、「保溫杯真的馬上回本欸，超棒的」、「不過我比較喜歡餐盒款的，她499有八款，有分餐盒跟保溫杯，還沒買的不要買錯了」、「上次想要盒子也是買成保溫杯的嗚嗚」、「499元的CP值真的不錯，保溫杯就回本」。
事實上，根據7-11官網顯示，這次的新春福袋當中，內容物的贈品都有全部公開，其中最夯的499元福袋附贈的「保溫杯」其實只有四款，包括「綠色三眼怪托特包」、「藍色角落生物托特包」、「白色維尼托特包」以及「紅色米奇托特包」，而其餘四款贈品則是「保鮮盒2入」，想要這幾款贈品的民眾可不要再買錯了！（編輯：張嘉哲）