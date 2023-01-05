防範非洲豬瘟入侵　高市年節前強化3道防疫措施

隨著邊境解封及農曆春節將近，出入境人數增加，為防範非洲豬瘟病毒於春節期間藉由疫區快遞郵包方式進入國內，造成傳播風險，目前中央及地方政府相關單位已規劃各項防疫措施，並持續加強邊境管制查緝，高雄市政府農業局動物保護處呼也請轄內養豬場應落實門禁管及生物安全措施，以阻絕疫病入侵。
記者鄭婷襄／高雄報導
動保處表示，中國大陸自107年8月發生首例非洲豬瘟案例以來，非洲豬瘟疫情迅速在全球漫延，各國相繼淪陷，至111年12月止，亞洲地區僅剩我國與日本尚未發生疫情。國際疫情依然險峻，因應年節出入境旅客將大幅增加，各邊境管制機關針對入境旅客已啟動強化宣導作為，並持續加強源頭及落地後宣導作業，入境旅客如違規攜帶豬肉製品者，初犯罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元。
農業局強調，為全力防堵非洲豬瘟入侵，市府各局處將於農曆年前強化3道防疫措施，包括一、農業局完成高雄市小型養豬場豬隻健康情形訪視，另查核31場曾經使用廚餘養豬場，確認其已停止使用廚餘餵豬；二、衛生局加強稽查市場攤商、生鮮超商及團膳機構等店家，以防止非法肉品流入市面；三、環保局針對轄內4家已取得「廚餘再利用」資格之養豬場，稽查其廚餘使用情形，確認其均依規定蒸煮90℃達1小時，並清除路邊或巷弄內私設廚餘桶，以防止遭相關業者不當使用。
農業局局長張清榮呼籲豬農，應持續落實畜牧場門禁管制措施，並強化各項自主防疫工作，才能真正抵禦病原入侵；另國內目前已全面禁止自疫區進口豬肉及相關產品，請民眾主動提醒國外親友不要郵寄豬肉產品至臺灣，也不要私自網購肉類製品，以防範非洲豬瘟病毒藉由禮品型態入侵，造成養豬產業重大損失。