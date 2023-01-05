冷凍年菜吃出新花樣 少紅肉多海鮮蔬食 圍爐更健康

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奇美醫學中心營養科營養師吳政彥說表示，年夜飯不一定要大魚大肉，可選擇優質蛋白質及增加新鮮蔬菜攝取量，除了使營養更為均衡，也能避免過多熱量攝取，減少體脂肪的囤積。也可多多攝取海鮮、海魚類(如：鯖魚、秋刀魚、鮭魚及石斑魚等)，相較於紅肉類食材，海鮮含有如鋅、魚油等免疫營養素，不僅低脂低熱量，又助於降低發炎及促進免疫調節，可謂疫情下的防疫好食材。
吳政彥營養師說明，許多民眾過年會選擇冷凍年菜，除了減輕籌備食材繁瑣步驟外，美味也不減分。奇美醫學中心營養科團隊今年與奇美食品合作，在年菜的搭配上運用小妙招，讓您吃出保護力，熱量不超標。吳政彥以幾道冷凍年菜為例，「靈芝烏骨雞湯」，雞肉屬好的蛋白質，靈芝所含的多醣體有益於增強免疫，提升保護力。象徵年年有餘的魚類料理是逢年過節不可少的菜色，「舒肥甘露虎斑魚」採用低溫烹調的舒肥手法降低額外熱量，保有優質蛋白質及魚油的營養，是健康與美味兼具的魚類料理。「龍鳳藥膳海大蝦」，蝦子同屬於低脂的高蛋白海鮮類食材，加上以黨參、茯苓、熟地、黃蓍等各式藥膳烹調入味，整道料理健康又低脂。「珍品八寶燴時蔬」八寶時蔬佐以皇帝豆、鳳眼果等呈祥食材增添喜氣，補足膳食纖維的攝取。「白菜獅子頭」，獅子頭味濃好下飯，是過節的家常菜餚，但絞肉易含過多油脂，搭配爽口大白菜與黑木耳，不僅增加蔬菜攝取，也可增添口感去除油膩。飯後甜品「金玉桃膠銀耳甜湯」，銀耳富含膳食纖維，搭配些許冰糖、紅棗及枸杞熬煮出的天然甘味，是老少咸宜的低卡高纖飯後甜點。
吳政彥營養師也提醒，若為慢性疾病的病友(如：糖尿病、慢性腎衰竭等)，選食上可依營養師建議調整攝取量，保持這些原則，也能在年節饗宴之餘享受圍爐的氣氛，並減輕對身體的負擔。