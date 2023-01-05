比日本驚艷！他旅遊推爆「1國家」　網認了：不想回台灣

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不過泰國卻是讓原PO更驚豔，「雖然路邊滿髒的，水溝也很髒，但食物超好吃」，即使其中一餐吃完拉肚子，但還是覺得特色很鮮明，「嘟嘟車很有趣，百貨公司很多，有先進的高樓大廈，也有原始的渡船、佛寺，夜生活也很豐富」，讓他好奇問：「難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？ 」
貼文曝光後，許多網友也大推泰國旅遊，「泰國不錯阿，旅遊內容很豐富還會想再去」、「泰國東西只有兩種，好吃跟超級好吃」、「泰國真心好玩好吃，唯一一個待超過一週還不會想念台灣的地方，去日本這種通常只能撐三天」、「泰國、菲律賓都更好玩，日本是好買」、「泰國真的棒，租機車搭火車搭快艇看劇玩的很爽」、「泰國超～好～玩！物價便宜，景色文化又有特色，shopping mall超豪華，跟朋友都愛上泰國了」。
也有網友指出，泰國跟日本各有特色，都非常適合出國遊玩，「日本和泰國各有各好玩der地方」、「12月剛好去這二個國家各二週，也都去過4、5次了，只能說各有各的好，反思台灣觀光還有很長的路要走」、「各有所長，都很好玩」、「其實都好玩啊，差異滿大的」、「我都日本跟泰國交替去，還有泰國的小島很美，你研究看看」、「每個人感覺都馬不一樣，兩邊的特色差那麼多沒什麼好比的吧」。（編輯：賴禹妡）