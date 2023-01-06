防範非洲豬瘟入侵　高市於年節前強化3道防疫措施

為防範非洲豬瘟病毒於春節期間藉由疫區快遞郵包方式進入國內，造成傳播風險，高市府農業局長張清榮5日呼籲豬農，應持續落實畜牧場門禁管制措施，並強化各項自主防疫工作，才能真正抵禦病原入侵；另國內目前已全面禁止自疫區進口豬肉及相關產品，請民眾主動提醒國外親友不要郵寄豬肉產品至臺灣，也不要私自網購肉類製品，以防範非洲豬瘟病毒藉由禮品型態入侵，造成養豬產業重大損失。
記者郭凱杰／高雄報導
農業局動物保護處也呼籲民眾勿網購或走私夾帶疫區豬肉製品，並請轄內養豬場應落實門禁管及生物安全措施，以阻絕疫病入侵。同時農業局已啟動強化宣導作為，並持續加強源頭及落地後宣導作業，入境旅客如違規攜帶豬肉製品者，初犯罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元。農業局提醒請市民朋友於出國或回國前一定要牢記相關規定，以免違規受罰。
農業局為全力防堵非洲豬瘟入侵，市府各局處將於農曆年前強化3道防疫措施，包括：農業局完成轄區內小型養豬場豬隻健康情形訪視，另查核31場曾經使用廚餘養豬場，確認其已停止使用廚餘餵豬；協請衛生局加強稽查市場攤商、生鮮超商及團膳機構等店家，以防止非法肉品流入市面；同時協調環保局針對轄內4家已取得「廚餘再利用」資格之養豬場，稽查其廚餘使用情形，確認其均依規定蒸煮90℃達1小時，並清除路邊或巷弄內私設廚餘桶，以防止遭相關業者不當使用。