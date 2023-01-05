限3天！全家「900ml鮮奶」69元　7-11特大杯美式不到38元

過年前別提離職！他慘痛「年終消失」　眾挖勞基法超尷尬

▲一名網友分享自己因為年前提離職，結果年終獎金遭到沒收。（圖/NOWnews資料照）
▲一名網友分享自己因為年前提離職，結果年終獎金遭到沒收。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

年關將近，不少人都相當期待公司在年前發放年終獎金，也是公司為了體續員工整年度的辛勞付出，但同時也是最多人選擇在這時候是否考慮「跳槽」的時機點，演變成許多人都會在領完年終之後閃人的情況。不過，近日就有網友分享經驗，透露公司原本預定年中發年終，但自己提離職之後，卻被告知「月底離職沒有年終」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」貼文指出「公司一月中要發年終，但最近考慮要轉換跑道，和人資說好預計作到一月底，結果人資突然說『那這樣沒有發放年終』，且強調『提了就生效』」讓該網友心情大受影響。沉靜一下之後，主管才說「你太衝動了....公司有規定領完年終後一個月才能提離職，否則會被沒收年終獎金」。

這讓該網友相當傻眼，坦言心情非常差，詢問了周邊資深的同事之後，大家都紛紛表示「不知道有這個規定」，他便以自身例子提醒諸位網友「離職之前要先搞清楚公司年終的相關規定」；貼文一出，不少網友紛紛回應「要提離職當然是先拿到錢才說，傻傻的」、「口頭提離職就是自動生效了，下次注意點」、「真的切記錢入袋了再提...勞基法是沒有規定雇主一定要發年終的」、「勞基法本身就沒規定要發年終.....都一定是拿到錢才提離職，直接上了一課」、「前公司同事領年終前提離職，結果沒有年終就算了，連開工紅包兩百也沒有」。

▲換新鈔，新台幣兌美元。（圖／記者顏真真攝）
▲一名員工因為年前提離職，結果人資反而轉告知「這樣沒有發年終獎金」，讓該網友超傻眼。（示意圖／記者顏真真攝）
事實上，根據《勞動基準法》的規定，其實沒有強制公司一定要發放年終獎金，只有在相關內容的第29條當中提到：「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利」，是屬於「鼓勵」性質的獎金類別。

至於如果像該網友的情況，則需要檢視公司的工作規則，或者勞動契約當中，是否有清楚記載「年終獎金」相關事宜，如果有的話，例如契約明訂「保障年X個月」、「全年享年終獎金福利等等」，此時年終獎金就屬於「工資」的一部份，不論公司有無賺錢都必須發放，否則將可檢舉，公司將會依照《勞基法》第22、79條，處新台幣2萬元以上、100萬元以下的罰鍰；但若沒有的話，那只能記取教訓，下次要離職前還是要搞清楚公司的相關規定。（編輯：張嘉哲）

走在斑馬線也會身亡！瑞士警示台灣交通　行人地獄再證實

7-11福袋499元值得敗？媽拆開傻眼　「1規則」早寫在官網

淡水老街賣「周杰倫套餐」！內容物曝光　網起底超狂真相

2000元刮刮樂來了！買兩本刮開結局曝　內行揭中大獎買法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀