過年前別提離職！他慘痛「年終消失」　眾挖勞基法超尷尬

我是廣告 請繼續往下閱讀
這讓該網友相當傻眼，坦言心情非常差，詢問了周邊資深的同事之後，大家都紛紛表示「不知道有這個規定」，他便以自身例子提醒諸位網友「離職之前要先搞清楚公司年終的相關規定」；貼文一出，不少網友紛紛回應「要提離職當然是先拿到錢才說，傻傻的」、「口頭提離職就是自動生效了，下次注意點」、「真的切記錢入袋了再提...勞基法是沒有規定雇主一定要發年終的」、「勞基法本身就沒規定要發年終.....都一定是拿到錢才提離職，直接上了一課」、「前公司同事領年終前提離職，結果沒有年終就算了，連開工紅包兩百也沒有」。
事實上，根據《勞動基準法》的規定，其實沒有強制公司一定要發放年終獎金，只有在相關內容的第29條當中提到：「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利」，是屬於「鼓勵」性質的獎金類別。
至於如果像該網友的情況，則需要檢視公司的工作規則，或者勞動契約當中，是否有清楚記載「年終獎金」相關事宜，如果有的話，例如契約明訂「保障年X個月」、「全年享年終獎金福利等等」，此時年終獎金就屬於「工資」的一部份，不論公司有無賺錢都必須發放，否則將可檢舉，公司將會依照《勞基法》第22、79條，處新台幣2萬元以上、100萬元以下的罰鍰；但若沒有的話，那只能記取教訓，下次要離職前還是要搞清楚公司的相關規定。（編輯：張嘉哲）