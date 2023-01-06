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愛喝7-11咖啡爽到！「內行買法」每年省6000：一堆人不知

▲7-11所販售的咖啡因爲便宜實惠，成為不少上班族以及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11所販售的咖啡因爲便宜實惠，成為不少上班族以及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

7-11所販售的咖啡因爲便宜實惠，成為不少上班族以及學生的最愛，動輒每年都要喝上兩三百杯也是家常便飯的事情。然而熱愛7-11咖啡的你，是否真的有省錢喝對呢？近日，就有網友分享自己的咖啡買法，透露無形之中，一年就省了五六千塊，貼文引起熱議。

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網友在臉書社團「7-11/全家新品分享區」貼文指出「去年剛買入兩組一百杯咖啡最近都喝完了，一年省了5600元，前幾天先補了四組188元的特大杯拿鐵之後，又再買兩組一百杯拿鐵了，7-11這服務真的是太方便，直接造福愛喝咖啡的人，畢竟本來就要花那些錢去喝咖啡，剛好搶到四組188的的省400+兩組140杯，今年省了6000元真的讚！

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▲網友大推7-11咖啡常態優惠活動，最著名的就是買100杯送40杯的活動，指出自己一年下來可以省下五六千元。（圖/記者張嘉哲翻攝）
貼文一出，網友紛紛回應「我一直都覺得買一百杯送40杯真的太狠了」、「買一百杯送40杯真的超級大方.....」、「我也是7-11特大拿鐵愛好者，一年買兩組喝到年尾」、「剛補貨+1，我都年初補，補一組拿鐵跟美式各一百杯，總共280杯，一年省5200元」、「我看很多人都臨櫃買咖啡...真的很想提醒他們＝＝」、「超多人不知道的...臨櫃買咖啡的人超多」、「去年初發現的，還以為會員APP只是集點，下載才知道有這個好康，超級棒」。

而事實上，網友指稱的APP就是所謂「OPEN POINT」，其上頭不僅有許多第一手消息，從推出「隨時取功能」之後，最備受矚目的就是「咖啡常態特價」的部分，包括只要購買100杯就會免費送40杯最吸引人，以特大杯拿鐵來說，原價70元一杯，一百杯7000元但會額外贈送40杯（價值2800元），對於一整年經常喝咖啡的人來說，購買兩組幾乎能喝上整年，意即280杯特大杯拿鐵可省下「5600元」，相當驚人。

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▲7-11除了咖啡常態性優惠之外，也會推出少杯的折扣，例如最近兔年的新春咖啡活動，特大美式五杯組就只要188元，現買現賺112元，一人限購四組。（圖/記者張嘉哲翻攝）
因此若是有習慣喝7-11咖啡的民眾，如果尚不知道該功能的話可以趕緊下載，除了該常態優惠之外，7-11也時常推出買2送2，買10送10，小杯數的5折優惠等等。在常態優惠當中也不只有100杯才有便宜，選項還包括2杯、12杯、37杯、65杯等等，不論是哪個選項，都會比臨櫃一杯一杯點還要來得便宜許多，不知道的話實在太虧啦！唯獨要記得自己所購買的「兌換期限」，才不會花錢之後隨取券遭到取消唷！（編輯：張嘉哲）

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